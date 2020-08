Alegeri electorale in comunitate

Am fost de mic pasionat de politica. La inceputul anilor '90 cand partidele apareau ca mustele, ele aveau la televiziunea publica un timp fix in care se puteau exprima. Timp care ma plictisea al dracu, dar cum nu era altceva de privit, mi-am facut un obicei din a le inregistra intr-un caiet initialele si siglele. Ma vedeam un fel de scrib dator sa inregistreze o bucata de istorie sigur ca nimeni altcineva nu o face. Din pacate caietele n-au rezistat vicisitudinilor istoriei. Ulterior a inceput sa ma intereseze lupta politica, ca un sistem complex ce merita deslusit si al carui rezultat putea fi estimat precum al unui meci de fotbal. Relativ tarziu am putut sa fac si legatura intre rezultatul unor alegeri si viata mea. Nu m-am vazut facand parte dintr-un asemenea joc, chiar daca am avut mereu un fler pentru a intelege fenomenul.Cand am fondat Fundatia Comunitara Sibiu, alaturi de un grup mai mare de oameni implicati ai Sibiului, aveam obiective diferite. Al meu era o institutie a societatii civile care sa devina puternica si respectata, care sa fie in afara controlului politic si sa reprezinte cu adevarat cetatenii. Am considerat mereu ca depolitizarea unor domenii este esentiala pentru dezvoltarea Romaniei. Intr-un fel am uitat de dezideratul meu initial, dar cred ca mi-a ramas mereu undeva in spatele creierului: ca scoala, spitalul, cultura, chiar si primaria ar trebui sa fie in primul rand ale comunitatii si nu ale unor politicieni sau partide.Nu credeam cand am inceput sa lucrez la Fundatia Comunitara ca voi rezista mai mult de 2 ani. Nu aveam experienta de ONG si credeam ca drumul meu este sa fac bani ca antreprenor. Motivul principal pentru care am ramas este ca am descoperit ca acest cuvant, supra-uzat acum de politicieni si branduri are ceva in spate, ca e ceva acolo, dincolo de discursul lemnos. In anii romantici ai maratonului, cand adunam cate un cort de la un prieten si un cunoscut aducea o statie care se auzea incet in catedrala Pietei Mari, cand prietenii din liceu ne mai dadeau cate o sponsorizare sau necunoscuti veneau sa ne ajute, au crescut in mine incet aceasta constiinta, ca exista printre semenii nostri o dorinta insatiabila de a face bine si de a fi impreuna. Sigur, acum pe toate gardurile scrie "impreuna", "bine", "incredere" si "comunitate", dar eu va zic ca le-am cunoscut si simtit pe bune si langa mine au fost probabil sute de alte persoane care au simtit la fel. Sa nu uitam asta, din goana calului electoral de astazi! E prea pretios ca sa pierdem acest sentiment.2016 a fost un an de regres incredibil. In decembrie am dat un interviu la Turnul Sfatului TV in care am surprins pe toata lumea, comparand rezultatul alegerilor cu senilele sovietice ce au instaurat comunismul in tara noastra. Sigur, am fortat comparatia, dar nu-mi pare rau ca am facut-o pentru ca urmatorii ani am ajuns sa-i petrecem cu multi nervi, frig indurat, dezamagiri si timp pierdut. Cel mai tare ma durea ca simteam cum tara era un drum bun de cativa ani, munca din comunitate incepea sa dea roade. Si apoi am vazut cum o grupare de infractori a pus stapanire aproape complet pe institutiile statului roman. A fost un soc teribil.Am iesit in strada zeci de zile. Un sfert din toata populatia Sibiului se estimeaza ca fost pe strazi in varful protestelor de dupa OUG13. Fundatia Comunitara este o organizatie apolitica prin definitie, insa in nume personal am fost acolo cu pasiune. Ulterior, cand toate aceste proteste masive s-au stins si pericolul la adresa statului de drept era inca la nivel maxim, alaturi de mai multi prieteni cu care ieseam seara de seara, am pus bazele protestului Va vedem din Sibiu, o miscare civica construita pe niste principii solide care a reusit, cu doar 20 de oameni la primul protest, sa faca toata tara atenta pentru sute de zile si mai important, sa tina flacara protestelor vie pentru inca o perioada de timp. Sunt mandru ca Sibiul a putut sa joace acest rol intr-un moment critic, cand am simtit ca nu mai era vorba de nicio politica - insusi statul si democratia erau in pericol si daca nu faceam ceva ne vom rostogoli inapoi in ani intunecati si toata munca noastra in comunitate n-ar mai avea niciun sens. A fost un strigat de disperare, un strigat despre supravietuire, dar si despre mandrie si puterea celor multi si tacuti. N-o sa insist acum despre spiritul acestei miscari, care a adus mult echilibru si multa speranta la nivel national. Doua lucruri am repetat obsesiv in acei ani, dincolo de "stat de drept" si "valori europene":1.Politica ar trebui scoasa din salile Parlamentului (acolo unde era pangarita) si studiourile de televiziune si readusa in piata - in agora. Noi cetatenii ar trebui sa putem dezbate despre treburile cetatii, fara ca asta sa constituie o stigma (ca si cum ar fi ceva rau, interzis);2. Ce putem face? (odata ce terminam cu justitia). Sa ne implicam in 3 feluri:intrat in politica,activat intr-un ONG, intrat in administratia publica.Din fericire exista suficient de multe inregistrari cu mine spunand lucrurile acestea. Si tot din fericire, o buna parte din generatia care a fost in strada la proteste a luat unu dintre aceste drumuri (desi trebuie zis, in preponderenta spre politica). Politica este o cale esentiala de a schimba lumea.Ma uitam zilele trecute pe feed-ul meu si trebuie sa spun, chiar daca ne-am desensibilizat la asta: e o revolutie! Generatia mea tocmai naste o noua clasa politica. Ah, nu, nu e perfecta, o critic constant, insa fenomenul vazut de sus e absolut spectaculos: stau si ma uit cum zeci dintre oamenii pe care i-am cunoscut in ultimii ani au facut acest pas si se prezinta in aceasta toamna in fata electoratului pe liste! Ce curaj! Din toamna, bucla aceasta istorica in care consiliile locale si judetene erau populate de soldati disciplinati de partid pe care nimeni nu-i cunoaste, se va rupe si vietile noastre nu vor mai fi la fel. Am atat de multi prieteni in toata tara care vor candida, incat nici n-as putea sa-i enumar pe toti. E o nebunie absoluta in cel mai bun sens si am un respect enorm pentru toti acesti oameni. Probabil ca daca zarurile erau altfel aruncate, mi-ar fi placut sa fiu printre ei. Mi-am gasit insa un rol destul de bine definit in acest puzzle al schimbarii, inainte ca Nicusor Dan sa transforme USB intr-un fenomen national si sa scuture intreaga politica.Cred ca Romania are nevoie de o noua clasa politica, mai curata si mai competenta. Nu cred ca asta se poate face prin tabula rasa, cred ca avem nevoie de doza suficient de tare de schimbare, amestecata cu una de competenta care deseori vine din experienta. Cea mai mare problema a Romaniei si oricarei comunitati este resursa umana pregatita sa produca schimbarea de care are nevoie, respectiv lipsa ei. Sper sa nu ajungem prea tarziu sa intelegem ca de fapt suntem prea putini si ca nu ne putem permite sa pierdem nicio resursa. Capacitatea liderilor politici si din administratie de a folosi la maxim resursele umane mi se pare esentiala. Asta presupune inainte de toate, capacitatea de a intelege, dincolo de simpatii politice sau personale ca avem nevoie sa facem lucruri mai mult impreuna (cum spun sloganele). Pentru mine asta s-a tradus, pe langa munca de zi cu zi de la fundatie, care e axata pe colaborare si maximizare a resurselor si in faptul ca e important sa ofer cat mai mult feedback, pornit din experienta si cunoasterea acumulata. Am crezut mereu ca politicienii si liderii aflati in functii publice au au nevoie in mod egal de feedback negativ si pozitiv. Este metoda mea de a contribui in sens mai larg si de a incerca sa adaug la un climat constructiv.Desigur incercarea de a fi echidistant te face antipatic pentru toate taberele. Toate m-au banuit si acuzat mai mult sau mai putin pe fata ca-i simpatizez sau favorizez pe ceilalti. C-asa-i in tenis. Ba ca am prieteni dincolo, ba ca iau bani de la primarie, ba ca-i votez pe ailalti. In zilele mele cele mai bune, ma pot amuza de toate discutiile astea, dar nu in fiecare zi e cea mai buna zi. Am dansat un balet dificil si uneori am esuat. Uneori propriile opinii partizane sau situatia politica din Romania ultimilor ani m-au tras prea tare intr-o directie sau alta, ori m-au mancat degetele si creierul sa scriu cand puteam la fel de bine sa tac. Ca o persoana care indeamna mereu la actiune, sa nu faci nimic e cea mai grea alegere. Desigur, mi s-a reprosat adesea ca "stau pe margine" sau de ce nu protestez si in alte locuri ca un titirez pavlovian.Sunt alegeri locale si nu sunt parte din acest joc. Ii cunosc personal pe cea mai mare parte din candidati, unii-mi sunt prieteni, altii colaboratori sau cunoscuti. Cu unii am stat in frig, cu altii am stat la o poveste pe malul Cibinului, i-am sfatuit, m-am tras in poze sau am avut doar relatii institutionale foarte bune. Nu cred ca e locul meu sa spun aici cu cine trebuie sa voteze lumea. Din fericire Sibiul are suficiente variante ok, cat sa nu fim intr-o situatie de viata de de moarte, asa cum am simtit in 2017. Sibienii vor sti sa-si aleaga primarul si consiliile de care au nevoie. Ma intereseaza mult mai tare fenomenul mare si ca noi ca cetateni sa ne dezvoltam un set bun de criterii cand facem aceste alegeri.Avem oameni faini de la mai multe partide si cred ca vom avea o guvernare locala care va reprezenta mai bine sibienii decat pana acum. Dar la nivel colectiv mai avem destul de lucru. Viata nu incepe si se termina cu alegerile chiar daca pare asa dintr-un anumit punct de vedere. Anul acesta am avut ghinionul prin 3 interactiuni diferite, cu primii 3 candidati la Primaria Sibiu sa-mi dau seama ca acestia nu inteleg foarte bine ce inseamna o institutie a societatii civile si rolul ei. Asta imi arata ca cel putin partial am esuat. Dar poate ca nu ma dau batut inca.La noi la maraton a alergat Prima Doamna si Presedintele Iohannis a aplaudat de pe margine, anul trecut a alergat un fost premier si cativa fosti ministri, actualul vice-premier, mai multi europarlamentari. Presedinta Consiliului Judetean a taiat banane si impartit pahare cu apa, Primarul orasului a tinut un discurs civic bun. La final am fost acuzat ca am politizat evenimentul.E un mers pe sarma: maratonul e o platforma deschisa, de pe care poti spune ceva, in timpul tau. Noi nu vom bloca politicienii sa participe, dar nici nu le vom oferi resurse organizatorice, nu ii vom promova si nu facem campanie electorala. Este un fel de agora sportiva a orasului, un spatiu care trebuie folosit cu responsabilitate, ceea ce nu este tocmai usor.Am construit IMPREUNA aceasta traditie a Sibiului, cum spune sloganul si cred ca maratonul Sibiului nu este un bun al meu sau al Fundatiei Comunitare, este ceva de care trebuie sa avem grija ca de un simbol fragil si valoros al increderii noastre colective. Cat timp sunt aici, de aceasta parte a baricadei, voi face tot ce-mi sta in putere sa respect rolul pe care il am. Sunt aici pentru ca am primit increderea voastra timp de multi ani. Este bunul meu cel mai de pret si stiu ca atunci cand il voi pierde, rolul meu s-a incheiat