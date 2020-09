Candidata din partea PMP, Ioana Constantin, situata pe locul 3 cu 7,75%: "Alegerile de la Sectorul 1 au fost fraudate"

"Alegerile de la Sectorul 1 au fost fraudate. Este revoltator modul in care au operat, este revoltator modul in care au tranzactionat voturi si procese verbale. O spun in calitate de candidata si cu totala convingere ca rezultatul de la Sectorul 1 este puternic diferit fata de ceea ce vedem azi. Si-au batut joc de votul democratic in Capitala tarii, in Sectorul 1. Am 30 de ani, am candidat onest si vreau ca fiecare vot , indiferent catre cine a mers, sa se aseze in urna candidatului respectiv. Si va promit ca fiecare vot pe care mi l-ati acordat se va regasi in rezultatul final", a scris Constantin, marti, pe Facebook