Alegeri locale 2020. 8 reguli care trebuie respectate la votare. Diferente esentiale comparativ cu scrutinele fara COVID-19

Reguli obligatorii in contextul pandemiei de COVID-19

Ministerul Sanatatii si de Interne au stabilit aceste reguli prin ordinul comun nr. 1.594/140/2020 , aparut in 16 septembrie in Monitorul Oficial.- pastrarea distantei fizice de minimum un metru fata de celelalte persoane- purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in sediul sectiei de votare si in localul de vot - dezinfectarea sau spalarea frecventa a mainilor sau purtarea manusilor, care trebuie schimbate frecvent- evitarea, pe cat posibil, a contactului direct cu alte persoane, dezinfectarea mainilor dupa fiecare contact direct cu alte persoane care participa la procesul electoral si schimbarea mastii la fiecare patru ore sau ori de cate ori este nevoie- pozitionarea de catre alegator, la solicitarea operatorului, a actului de identitate sau documentului de identitate in dispozitivul informatic, astfel incat sa poata fi identificat in sistem- plasarea actului de identitate direct pe biroul la care se afla membrul biroului electoral al sectiei de votare care va prelua semnatura in lista electorala- buletinele de vot, stampila si pixul nu vor fi oferite de membrul biroului electoral, ci vor fi luate direct de alegatori- alegatorii isi vor aplica singuri pe actul de identitate, la iesirea din cabina de vot, timbrul autocolant ori stampila cu mentiunea "VOTAT"