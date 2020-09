Alegeri locale 2020. Barna: Am trasat peste Romania o punte pe care se va construi buna guvernare a urmatorilor ani

"Continuam sa primim rezultate din tara, numaratorile sunt inca in curs in marea majoritate a UAT-urilor, contabilizam rezultatele. Practic, fata de aseara vedem ca se consolideaza informatiile pe care le aveam la acel moment. Este remarcabil ca USR PLUS a reusit sa construiasca o punte stabila si, daca ne uitam pe harta, vedem Timisoara, Alba Iulia, Brasov, Bacau. Practic, am trasat peste Romania o punte pe care se va construi buna guvernare a urmatorilor ani, coroborat cu pilonul foarte puternic pe care USR PLUS l-a stabilit in Bucuresti. (...) Putem spune ca lupta de 4 ani pe care USR, in 2016, in ultimii doi USR PLUS o duce pentru a convinge cetatenii si este timpul pentru o buna guvernare, iata, aceasta lupta da rezultate si cetatenii Romaniei ne-au dat aceasta incredere. Vorbim de mii de consilieri in UAT-urile din tara, nu avem inca cifra exacta, ceea ce ne confirma ca vom putea, in perioada urmatoare, sa aducem acele proiecte despre care am vorbit cu convingere pe agenda publica ", a declarat Dan Barna, luni, intr-o conferinta de presa.El i-a felicitat pe castigatorii USR PLUS ai primariilor din cateva orase importante ale tarii: Dominic Fritz la Timisoara, Gabriel Plesa la Alba Iulia, Allen Coliban la Brasov, Lucian Stanciu Viziteu la Bacau, Clotilde Armand la Sectorul 1 si Radu Mihaiu la Sectorul 2."Cum avem si cateva orase - Bogdan Novac la Breaza, Elena Lasconi la Campulung, in urma unei campanii care a atras cea mai mare participare a cetatenilor in Campulung, cu o prezenta istorica. (...) Vasile Carare la Miliseuti, Suceava, si Camelia Bertea in judetul Brasov, in orasul Victoria. Sunt punctele de unde, alaturi de cateva sute de comune la nivel tarii, sunt punctele din care USR PLUS va avea aduce acea buna guvernare atat de importanta si atat de necesara", a spus Barna.Copresedintele USR PLUS a precizat modalitatea in care vor fi construite majoritatile in consiliile locale, acolo unde partidul va avea reprezentanti."Vom fi foarte fermi pe principiile pe care le-am sustinut in intreaga campanie, principiile legate de integritate, de transparenta, de toleranta zero la ceea ce inseamna nepotism, probleme de coruptie sau probleme de integritate ale eventualilor alti consilieri ", a declarat Barna.