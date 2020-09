Barna, nou apel de mobilizare catre alegatori: "Au mai ramas 3 ore pana la inchiderea sectiilor de votare. Voi ati votat?"

"Astazi, votul e puterea fiecaruia dintre noi, avem sansa sa dam directia de dezvoltare a fiecarei comunitati, sa ducem vocea noastra in administratiile locale. Haideti la vot daca va pasa de strazile pe care locuiti, de orasele si satele din Romania", mai scrie acesta pe Facebook.Este al doilea apel de mobilizare al alegatorilor la vot pe care il face Dan Barna in ziua alegerilor.Citeste si: VIDEO Dan Barna face apel la alegatori sa mearga la vot spunand ca situatia este "este groasa" in Bucuresti: "Va fi o lupta care se va decide intre un numar foarte mic de voturi, probabil niste sute"