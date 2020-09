Alegeri locale 2020. Castigatorul Primariei Constanta Vergil Chitac: "Incepand de astazi, PSD e istorie in orasul nostru"

"Dragii mei, ati avut incredere, iar pentru asta va multumesc din suflet. Incepand de astazi, PSD e istorie in orasul nostru. Felicitari tuturor constantenilor care au iesit la vot si au transmis un mesaj cat se poate de clar intregii clase politice. Acest rezultat ne arata limpede directia in care trebuie sa mergem si va asigur ca voi face tot ce tine de mine pentru a ne tine tinerii acasa si a readuce acest oras acolo unde ii este locul. Primul pas a fost facut, iar acum ii chem alaturi pe toti cei care si-au dorit schimbarea, indiferent de convingerile politice. Incepand de astazi, impreuna construim Constanta Puternica!", a transmis Vergil Chitac pe Facebook.Liberalul Vergil Chitac este castigator al Primariei Constanta, conform datelor provizorii transmise de BEC dupa numararea a 94,48% din voturile exprimate la alegerile locale de duminica.Dupa numararea a 93.984 voturi, adica 94.48% din cele 99.476 voturi inregistrate (prezenta de 38.08%), pe primul loc in cursa pentru Primaria Constantei se afla candidatul PNL Vergil Chitac, cu 28,43 % din voturi.Candidatul USR PLUS Stelian Ion a obsinut un scor de 24.25%.Social democratul Decebal Fagadau are si el tot 24.25%.In municipiul Constanta, prezenta a fost de 38%. Pe primul loc s-a clasat Partidul National Liberal cu 26.423 de voturi, fiind urmat de Alianta USR-PLUS cu 22.778 de voturi si de PSD cu 19.022 voturi.