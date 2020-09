Alegeri locale 2020. Castigatorul Primariei Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, condamnat la 8 ani de inchisoare in dosarul Colectiv: "Judecata poporului a decis"

Pe 16 decembrie 2019, Cristian Popescu-Piedone, fost primar al Sectorului 4, a fost condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv."Judecata poporului a decis! Dragi prieteni, adevarul a invins! Dreptatea a invins! Noi am invins! Impreuna! In timp ce restul candidatilor au avut in spate partide care au investit sume uriase in campaniile electorale, eu v-am avut pe voi, locuitorii Sectorului 5! Cel mai important aliat! Singurul aliat care conteaza! Pentru voi m-am inscris in aceasta cursa, pentru copiii vostri si pentru sectorul acesta care merita sa iasa la lumina! Copiii din Sectorul 5 merita sa creasca frumos si in siguranta! Seniorii din Sectorul 5 merita sa traiasca decent dupa o viata de munca! Voi toti meritati sa fiti tratati cu respect", a scris Popescu Piedone, pe Facebook El le-a transmis locuitorilor Sectorului 5 ca nu ii va dezamagi."V-am cerut sa aveti incredere in mine si nu m-ati dezamagit! Va promit ca nici eu nu va voi dezamagi! Ma apuc de treaba! Meritati sa traiti intr-un sector in care parerea voastra conteaza, in care sunteti ascultati! Lucrurile se vor schimba, dragi prieteni! Voi fi 24/24 printre voi, impreuna vom gasi rezolvare la problemele care va macina de atata amar de vreme. Vin catre primarie! Vin cu poporul, cu locuitorii din Sectorul 5! Primaria este de fapt a oamenilor! Iar voi, necuratilor, plecati acasa! Ati facut suficient rau", a mai scris Cristian Popescu Piedone.Potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana la ora 11,00, dupa numararea a 95,28% dintre voturi, el a obtinut 28,02%, fiind urmat de Daniel Florea PSD ) - 25,59% si Cristian Bacanu ( PNL USR PLUS) - 25,40%.