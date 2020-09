Date partiale marti, ora 20.00. Clotilde Armand - 41,03%, Daniel Tudorache - 39,78%

La Sectorul 3, dupa numararea a 97,52% dintre voturi, Robert Negoita a obtinut 43,78%, Adrian Moraru (PNL - USR PLUS) - 28,44%, iar Aurelian Badulescu (PSD) - 13,72%.La sectoarele 2, 4, 5 si 6, datele au ramas neschimbate fata de ora 9,00.Astfel, la Sectorul 2, dupa centralizarea a 97,55% dintre voturi, Radu Mihaiu (sustinut de PNL si USR PLUS) are 36,91%, Dan Cristian Popescu (PSD) - 31,50%, iar Neculai Ontanu (Alianta ADER PPU-SL) - 14,06%.Dupa numararea a 98,09% dintre voturi, la Sectorul 4, Daniel Baluta (PSD) a obtinut 57,03%, iar Simona Spataru (PNL - USR PLUS) - 29,88%.La Sectorul 5, dupa numararea a 97,30% dintre voturi, Cristian Popescu Piedone are 28,08%, Daniel Florea (PSD) - 25,64%, iar Cristian Bacanu (PNL - USR PLUS) - 25,24%.La Sectorul 6, unde s-au centralizat 98,12% dintre voturi, Ciprian Ciucu a luat 43,40%, Gabriel Mutu (PSD) - 34,56% si Stefan Florescu (PMP) - 7,68%.