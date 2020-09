Alegeri locale 2020. Consiliul Local Oradea va avea 20 de consilieri PNL, 4 UDMR si 3 PSD

Succesorul lui Ilie Bolojan, dupa trei mandate, actualul viceprimar Florin Birta a castigat conducerea Primariei Oradea cu 70,13% din voturi.In mandatul 2016-2020, CL Oradea a avut 18 consilieri PNL, 5 de la PSD si 4 de la UDMR. Celelalte partide nu au intrat si nu intra nici in acest mandat in Consiliul Local Oradea.Potrivit rezultatelor finale AEP, candidatul Florin Birta (PNL) la functia de primar al municipiului Oradea a adunat un total de 47.966 voturi, adica 70,13% din totalul voturilor valabil exprimate de oradeni.Succesorul lui Ilie Bolojan va avea o echipa de 20 de consilieri (cu doi mai multi decat in mandatul actual), alcatuita in parte din fosti consilieri in mandatul 2016-2020, dar include si nume noi, cum ar fi presedintele Senatului Universitatii din Oradea, Aurel Caus, directoarea DASO, Arina Mos sau Antonia Nica, profesor si director al Liceului Greco-Catolic din Oradea, in acelasi timp dirijor al corului de camera " Fiat Lux".De la un mandat la altul al alegerilor locale, liberalul Ilie Bolojan a castigat increderea oradenilor obtinand in 2016, un procent de 71% din voturi, dupa ce in 2012 castiga cu 66,02%, iar in 2008, cu 50,3% din voturi.Ceilalti opt candidati au obtinut urmatoarele rezultate finale: Cseke Attila -UDMR, 7795 voturi, 11,4%, Emilian Pavel -PSD, 5297, 7,74%, Zatyko Gyula -PPMT 2546, 3,72%, Ioana Mihaila - USR PLUS 2078, 3,04%, Mircea Jacan - POL 869, 1,27%, Eugen Pop Pro Romania 848, 1,24%, Bogdan Manafu -PMP,592, 0,86% si Daniela Ghiuro - ALDE 400, 0,58%.