Alegeri locale 2020. Dambovita: Corneliu Stefan (PSD), candidat la presedintia CJ, a obtinut peste 50% - numaratoare paralela partiala

PSD, conform sursei citate, a obtinut functiile de primar in cele doua municipii din judet, respectiv Targoviste si Moreni. De asemenea, din cele 89 de localitati ale judetului, candidatii PSD au obtinut functia de primar in 63 de primarii."Vreau, in primul rand, sa multumesc dambovitenilor, vreau, in al doilea rand, sa multumesc echipei PSD Dambovita (...). La nivelul judetului, PSD a castigat 63 de primarii. In Targoviste, primarul Cristian Stan a castigat cu peste 65%, am castigat municipiul Moreni, orasele Pucioasa si Fieni, de asemenea 59 de comune. Dintre localitatile pe care le-am castigat cu oameni noi vreau sa amintesc Aninoasa, Doicesti si Dobra. PSD a castigat si in trei localitati unde erau primari ai altor partide: Lucieni, Pucheni, unde au fost primari PNL , si Hulubesti, unde a fost primar ALDE ", a declarat, intr-o conferinta de presa, in noaptea de duminica spre luni, presedintele PSD Dambovita, deputatul Corneliu Stefan.Acesta spune ca scorul electoral obtinut de PSD la CJ Dambovita este de aproximativ 50%."Venim in fata dambovitenilor cu un proiect politic puternic, cu un proiect politic administrativ care sa se reflecte in nevoile dambovitenilor. La nivelul CJ Dambovita avem un scor istoric, dupa numararea a aproape 50% dintre sectiile de vot , se pare ca avem aproape 50% pentru consilieri judeteni si peste 50% pentru presedinte de Consiliu Judetean", a precizat Corneliu Stefan.In opinia liderului judetean al PSD Dambovita, competitia electorala a fost una dura."Ne-am batut in judetul Dambovita cu un PNL aflat la guvernare, partid care doar a denigrat in aceasta campanie electorala, ne-am batut cu institutiile statului si am facut apel de atatea ori sefilor institutiilor statului din Dambovita sa lase haina politica si sa isi faca meseria si, nu in ultimul rand, ne-am batut si cu alti lideri politici, care au avut un singur scop, acela de a omori PSD. Le transmitem din sediul PSD, din acest sediu in care multi s-au lansat si au ajuns in functii inalte in statul roman, ca n-am cedat presiunilor, n-am facut aliante obscure, am facut aliante doar cu dambovitenii si doar pentru damboviteni", a afirmat Corneliu Stefan.