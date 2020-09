Poveste emotionanta: Doi tineri au calatorit 1.900 de kilometri cu masina pentru a vota la Zalau

Originara din Zalau, Andreea este plecata in Franta de 12 ani, stabilindu-se alaturi de sotul ei, Mircea, la Paris, unde este manager in domeniul monumentelor istorice.Andreea spune ca a parcurs cu masina personala impresionanta distanta Zalau-Paris din responsabilitate si pentru a putea avea mai apoi un cuvant de spus in fata alesilor locali."Am venit din Franta. Ne-am pornit de la Paris joi seara. Am facut 1.900 de kilometri pana la Zalau, pentru a vota. Simplu. In dimineata asta am fost la sectia de votare la care am fost arondati, am votat si acum ne pregatim din nou de plecare. Avem bagajele pregatite pentru ca maine dimineata (luni - n.r.) trebuie sa fim la serviciu, asa ca mai avem inca 1.900 de kilometri de parcurs. Am venit, in primul rand, din responsabilitate, pentru ca trebuie sa ne asumam responsabilitatea aceasta, pentru a putea mai apoi sa avem un cuvant de spus. Adica nu putem sa ne plangem ca nu a evoluat comunitatea noastra in sensul in care ne-am dorit, daca nu am iesit la vot. Adica nu ne-am exercitat acest drept, nu putem avea pe urma pretentii. Pentru a avea acest drept, dupa alegerile locale, a trebuit sa facem acest efort", a declarat Andreea, pentru Agerpres.Cei doi intentioneaza ca in viitor sa se intoarca la Zalau, unde detin un apartament."Inevitabil ne vom intoarce pentru ca ne place mult in Romania. Oamenii sunt mult mai calzi, fata de Franta, unde stai cinci ani intr-un imobil si nu apuci sa-ti cunosti toti vecinii, pentru ca sunt foarte reci si le e frica de persoane straine. Daca ceri o informatie pe strada, prima data se face ca nu te-a auzit", sustine Mircea, stabilit de 18 ani in Franta, unde si-a infiintat o firma.