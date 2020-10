Reprezentantul PPUSL in BES 1 care apare in imagini: "In sacul pe care l-am depozitat eu erau cele patru dosare si stampila sectiei de vot"

>. Nu stiu ce sustine domnul Tudorache (candidatul PSD la Primaria Sector 1 - n.r.), dar totul a decurs procedural, legal, din punct de vedere al procedurilor, asigurand o transparenta pe imaginile care sunt prezentate in momentul de fata, precum ati spus si dumneavoastra, ca eu sunt in calitate de martor. Ca membru in BES 1 nu am facut decat sa depun actele care nu erau concludente si care urmau sa fie reverificate ulterior, a doua zi. Banuiesc ca se si vede ca era o ora tarzie, in conditiile in care activitatea noastra in birou a inceput duminica dimineata la orele 6.00 si s-a finalizat in data de 29 septembrie, la orele 3.00 dimineata".



Intrebat daca aaccesul celor de la USR-PLUS in incapere a avut loc in mod ilegal, reprezentantul PPUSL a replicat: "Nu consider ca a fost ilegal pentru ca, potrivit prevederilor legale, pot asista candidati si persoanele acreditate, daca au solicitat acest lucru. Nu am cunostinta, dar banuiesc ca permitandu-li-se accesul totul a fost legal".



Chestionat mai departe daca exista posibilitatea ca Dan Barna sa fi avut in vreun fel acces fara sa fie vazut in aceasta incapere in care sunt sacii cu semnaturi, voturi, procese verbale si daca avea posibilitatea sa intre cu un pix si sa modifice procese verbale, Mihai Galca a spus: "In primul rand, nu stiu daca Dan Barna a fost in aceasta incapere. Nu am cunostinta despre acest aspect, dar slabe sanse, deoarece in spatele usii care se deschide in interiorul incaperii este o echipa a Jandarmeriei Romane".



El a concluzionat, intrebat daca exista posibilitatea sa fi fost comisa vreo frauda la Biroul Electoral Sector 1 ca din ce stie el nu, "sub nicio forma".



"Toata echipa a actionat conform legislatiei", a completat Galca.



Biroul electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 Municipiul Bucuresti a venit joi cu precizari in legatura cu imaginile aparute in spatiul public si spune ca, imaginile filmate in noaptea de 28 spre 29 septembrie apar presedintele BES 1 si presedintele sectiei de votare pentru a ridica sacul care contine semnaturile votantilor.



"Alaturi de acestia se aflau si reprezentanti USR-PLUS, care in conformitate cu dispozitiile art. 98 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, au solicitat sa participe la procedura, cerere admisa de catre presedinte tocmai pentru a se asigura transparenta procesului electoral", preziceaza sursa citata.



BES 1 adauga ca activitatile desfasurate in interiorul incaperii au avut ca obiect exclusiv ridicarea unui sac care continea lista cu semnaturile votantilor, sac care a fost inmanat presedintelui sectiei de votare. "Ulterior, semnaturile de pe listele electorale au fost numarate din nou de catre presedintele sectiei de votare, sub coordonarea unui membru al Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1, pentru a verifica daca acestea coincid cu semnaturile notate pe procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votarii, conform dispozitiilor art. 6 din hotararea nr. 98 din 15.09.2020 a BEC".



BES 1 mai spune, referitor la prezenta liderului USR Dan Barna in incinta sediului biroului electoral de sector ca acesta s-a prezentat in noaptea de 28 spre 29 septembrie pentru a solicita informatii cu privire la stadiul verificarii proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor alegerilor, "posibilitate pe care o avea orice persoana, intrucat in acea incapere se afla si registratura Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1".



Dan Barna a declarat ca imaginile aparute in spatiul public, cu oameni care cauta intre sacii cu buletinele de vot, ca a fost o activitate "fireasca" si ca au fost "o gramada de minciuni" despre aceste imagini.



"Nu este nimic ilegal prin a intra in zona de depozitare a sacilor sositi si care aveau nereguli constatate in noaptea respectiva, mai degraba in dimineata respectiva. In imaginile prezentate intr-adevar sunt singur, dar va spun, imaginea a fost trunchiata, ca mai exista si anterior o inregistrare in care am fost insotit chiar si de catre presedintele biroului electoral de sector", a declarat acesta la Digi 24. El a adaugat ca in sacul pe care l-a depozitat erau cele patru dosare si stampila sectiei de vot, probabil acelasi tip de documente erau si in restul sacilor.