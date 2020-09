VIDEO Alegeri locale 2020: Gabriela Firea, reactie dupa Exit Poll-ul care ii anunta o infrangere zdrobitoare: "Rezultatele nu au cum sa fie cele oficiale"

"Cu putin timp in urma, s-au inchis urnele de vot . Incepe numaratoarea. Cel mai probabil, maine dimineata vom sti care este rezultatul real al alegerilor locale. Multumesc tuturor celor care au participat la vot. Este o dovada de respect pentru orasul nostru, comunitatea noastra".Pe de alta parte, conferinta de presa de dupa Exit Poll de la PSD a fost sustinuta de presedintele PSD Marcel Ciolacu , prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu , secretarul general al PSD Paul Stanescu si presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu, la sediul PSD.Marcel Ciolacu: PSD "Nu stim daca doamana Gabriela Firea a pierdut. Asteptam rezultatele finale si voma naliza. Gabriela Firea este in prima linie chiar daca a castigat, chiar daca nu. Este la sediul de campanie, unde asteapta numaratoarea voturilor.Era normal sa fie un scor foarte strans. A ales calea cea mai grea. Haideti sa asteptam rezultatele".In total, la Primaria Capitalei au fost 18 candidati: Nicusor Dan (independent), Gabriela Firea (PSD), Traian Basescu (PMP), Ioan Sirbu (Alianta Pro Bucuresti 2020), Calin Popescu-Tariceanu ( ALDE ), Octavian Badescu (independent), Ilan Laufer (Partidul Forta Identitatii Nationale), Radu Octavian Moraru (independent), Radu Ghidau (Partidul Alianta National Taranista),Alexandru Ion Coita (Partidul Republican din Romania), John-Ion Banu (Partidul Natiunea Romana), Catalin Ioan Berenghi (independent),Claudiu Richard Tarziu (Alianta pentru Unirea Romanilor), Bogdan Stanoevici (Partidul Social Democrat Independent), Florin Calinescu (Partidul Verde), Ileana Daniela Nanau ( PRM ), Valentina Bistriceanu ( PER ) si Sebastian Popescu (Partidul Noua Romanie).Citeste si: