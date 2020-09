Alegeri locale 2020. Ce ai de facut cand ajungi in sectia de votare. Ghidul in 14 pasi simpli si usor de inteles

Astfel, alegatorului i se masoara temperatura la intrarea in cladire. In cazul in care alegatorului este febril "este anuntata comisia si este condus la sectia sa, unde va vota in prima cabina". Daca nu este acest caz, alegatorul isi dezinfecteaza mainile, intra in sectia de vot . Obligatoriu, va purta masca. De asemenea, daca nu are, va primi la intrare.Regulile presupun ca alegatorul isi pune singur cartea de identitate in scanNerul SIMPV."Se mai poate vota si cu: cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar (doar elevii scolilor militare)", potrivit regulii 4. Distanta se pastreaza intre persoane, 1,5 m.Alegatorul pune cartea de identitate pe masa comisiei. Comisia trebuie sa o poata citi fara sa o atinga. Potrivit regulilor, alegatorul isi poate aduce pix de acasa. Daca a gresit, alegatorul are dreptul sa mai ia un buletin de vot, insa doar o singura data, iar buletinul de vot gresit este anulat."12. Alegatorul pune buletinele de vot in urneBuletinul de vot introdus in urna gresita nu se anuleazaAlegatorul care nu poate vota singur are dreptul la insotitor (care nu poate fi membru al comisiei sau observator)13. Alegatorul pune stampila pe masa comisiei, isi ia cartea de identitate si aplica singur autocolantul14. Alegatorul isi dezinfecteaza mainile la iesirea din sectia de votare".