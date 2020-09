Alegeri locale 2020. Grupul de programatori Code for Romania acuza autoritatile ca "au facut un pas in spate in asigurarea transparentei alegerilor"

Code for Romania, o retea de initiativa sociala care transforma in procente buletinele de vot numarate si centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta pe platforma rezultatevot.ro, sustine ca "autoritatile au facut un pas in spate in asigurarea transparentei si bunei informari a publicului larg privind rezultatul alegerilor".Cu ocazia alegerilor locale, fluxul de informatii n-a mai fost unul firesc, spune organizatia din care fac parte 1.773 de romani plasati in toata lumea, pe 11 fusuri orare."Spre deosebire de ultimele runde electorale, datele oferite dupa inchiderea urnelor de catre Autoritatea Electorala Permanenta printr-o platforma construita de Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu permit prelucrarea automata in timp real:- Fisierele nu mai pot fi preluate in flux automat fara un efort considerabil de decodificare a modului de livrare, denumire si expunere a informatiilor.- Structurarea informatiilor din aceste fisiere nu respecta reguli predictibile (candidatii nu sunt asezati in ordinea de pe buletinul de vot - cea comunicata in prealabil si de catre Biroul Electoral Central)- Seturile de date sunt amestecate (unele dintre arhive, desi provin din link-uri care se refera la un anumit judet, contin fisiere provenind din alte judete)"