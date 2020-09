Rezultate partiale Arges: Candidatii PSD au castigat fotoliile de primar in sase din cele sapte localitati urbane

In municipiul Pitesti, candidatul PSD Cristian Gentea a obtinut primul mandat cu 35% din voturi, urmat de Sorin Apostoliceanu ( PNL ) cu 26% si Ionut Mosteanu ( USR PLUS) cu 23%.La Curtea de Arges, primarul Constantin Panturescu a obtinut al doilea mandat cu peste 50% din voturi, in timp ce in orasul Mioveni candidatul social-democrat Ion Georgescu a castigat al patrulea mandat, cu peste 71% din voturi.Gheorghita Botarca a castigat al optulea mandat de primar al orasului Topoloveni cu 60% din voturi, iar la Costesti primarul in functie, Ion Baicea, s-a impus cu aproape 46% din voturi.Social-democratii au obtinut si fotoliul de primar al orasului Stefanesti prin deputatul Nicolae Velcea (27%).In schimb, fotoliul de primar al municipiului Campulung Muscel a fost castigat de jurnalista Elena Lasconi (USR PLUS), care cu aproape 57% din voturi s-a impus in fata primarului in functie, Ioan Taroiu (23%).