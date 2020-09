Alegeri locale 2020. La o ora de la deschiderea urnelor, prezenta la vot a fost mai mare decat la prezidentialele din 2019

Prezenta la nivel national este mai mare decat la alegerile prezidentiale de anul trecut si comparabila cu cea de la localele din 2016. In Bucuresti, prezenta la urne este mai mare decat in urma cu patru ani.Pana la ora 8:00, in tara votasera 302.585 de alegatori, reprezentand 1,83% din total.La alegerile prezidentiale de anul trecut, la aceeasi ora, prezenta era de 1,46 %.La precedentele alegeri locale, pana la ora 8:00 votasera 1,82 % dintre alegatori, iar in Bucuresti 0.88%.