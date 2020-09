Alegeri locale 2020. Liberalul Andrei Carabelea a castigat Primaria Piatra-Neamt - numaratoare paralela

Andrei Carabelea a intrunit 26,38% dintre voturile valabil exprimate.Pe pozitia a doua se situeaza, potrivit aceleiasi numaratori paralele, candidatul PMP, Dragos Chitic, cu 22,07%. Razvan Cuc , candidatul Aliantei pentru Piatra-Neamt 2020 PSD PPU, se claseaza pe locul al treilea cu 20,75%, potrivit aceleiasi surse.Prezenta la vot in municipiul Piatra-Neamt a fost de 32,51% in timp ce in judet a fost de 43,21%.Liberalii au pastrat functia de primar al municipiului Roman si au castigat-o pe cea din orasul Roznov, in timp ce in orasele Bicaz si Targu Neamt social-democratii si-au conservat functiile de primar.