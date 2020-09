Alegeri locale 2020. Liberalul Ion Dumitrel a castigat un nou mandat la sefia Consiliului Judetean Alba

"In urma alegerilor, am obtinut 55,75 % la presedinte, iar partidul a avut la consilieri un procentaj de 51%", a precizat luni, 28 septembrie 2020, Ion Dumitrel.Potrivit acestuia, PNL a castigat in 60 din cele 78 de unitati administrativ-teritoriale din judet. Comparativ, in urma cu patru ani, PNL a obtinut 58 de mandate de primar.Ion Dumitrel a mai spus ca au fost si surprize "frumoase", PNL recastigand orasele Abrud si Campeni, dar si "neplacute", respectiv pierderea alegerilor in Alba Iulia."Au fost si surprize. In general ne plac acelea placute. De data asta, am avut si neplacute, cea mai mare fiind pierderea Primariei Alba Iulia", a conchis Dumitrel.Functia de primar al municipiului Alba Iulia a fost castigata de candidatul USR PLUS, Gabriel Plesa.