Alegeri locale 2020. Liberalul Iulian Dumitrescu este noul presedinte al CJ Prahova

Potrivit rezultatelor partiale postate de Autoritatea Electorala Permanenta, candidatul Aliantei PNL- USR -PLUS, liberalul Iulian Dumitrescu, a obtinut 135.507 voturi, fata de contracandidatul sau din partea "Aliantei pentru Prahova", constituita din PSD , Pro Romania si PPU (SL), social-democratul Bogdan Toader, care are 101.785 voturi.La nivelul judetului Prahova au fost amenajate 624 de sectii de votare, centralizarea datelor fiind facuta in 617 dintre acestea.