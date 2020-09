Alegeri locale 2020. Nicusor Dan: "Am votat cu sete, ca sa scoatem caracatita de interese din Primaria Bucuresti"

La iesirea din sectia de vot , Nicusor Dan a declarat ca "Am votat cu sete, ca sa scoatem din Primaria Bucuresti o caracatita de interese, de cumetrii, de prieteni care au tinut orasul in subdezoltare. De aceea orasul nu s-a dezvoltat. Bucuresti este un oras cu un potential extraordinar cu oamenei muncitori, creativi. Zona privata a dovedit ca poate sa rezolve tot ce isi propune".Dan a mai spus ca "Tot acest potential de munca si creativitate poate fi pus in slujba bucurestenilor care nu au avut parte de infrastructura, poate fi pus in slujba persoanelor varstnice care si-au vazut copiii plecand din orasul acesta, problemele curente lasate de izbeltiste".El a mai spus ca competitia este una "de valori, competitie intre adevar si minciuna, intre competenta si incompetenta, cinste si coruptie, decenta si superficialitate fudula. De asta am votat cu mare sete. Sa iasa bucurestenii in numar mare la vot, ii invit sa dea un vot util care sa puna Bucurestiul pe directia buna, pe directia pe care orasul o merita, sa isi mai doreasca sa plece".