VIDEO Alegeri locale 2020. Orban: "Am votat pentru cresterea nivelului de civilizatie"

"Am votat pentru cresterea nivelului de civilizatie. Conceptul de campanie a fost unul foarte clar, dezvoltarea comunitatilor locale prin investitii, locuri de munca si dezvoltarea infrastructurii si pana la urma cresterea nivelului de civilizatie. Pentru asta am votat. Pentru oamenii care imi garanteaza ca pot imbunatati viata in comunitatile locale", a declarat Orban,Intrebat in legatura cu faptul ca a stat la rand, Orban a precizat ca sunt niste reguli de protectie a sanatatii care sunt necesare pentru a limita riscul de transmitere a virusului in cadrul procesului electoral."Eram pregatit sa stau si mai mult la coada. Se poate vota pe parcursul intregii zile", a subliniat premierul.El a anuntat ca a luat legatura cu presedintele AEP sa fluidizeze votul pentru ca durata de asteptare sa fie cat mai mica.