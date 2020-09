Alegeri locale 2020. Politistii din Constanta au descoperit bani si materiale de propaganda electorala intr-un autoturism oprit la control in Mangalia

Potrivit IPJ, duminica, 27 septembrie, in jurul orei 15.30, lucratori din cadrul Politiei Municipiului Mangalia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, in timp ce s-ar fi deplasat intr-un autoturism pe raza orasului, ar fi oferit bani cetatenilor, sfatuindu-i pe acestia sa voteze cu un anumit candidat la alegerile locale.In urma controlului vehiculului in cauza, politistii au gasit si ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, o suma considerabila de bani, precum si materiale de propaganda, fiind intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de corupere a alegatorilor.Politistii au mai aratat ca in urma legitimarii, atat soferul cat si proprietarul masinii, aflat pe locul din dreapta, au refuzat sa le fie controlat autoturismul si ca in zona si-a facut aparitia, la scurt timp, Mohammad Murad, candidat independent la functia de primar al Mangaliei sustinut de PSD si PMP, acesta neavand vreo calitate sau legatura cu incidentul respectiv, la acel moment.