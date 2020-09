Alegeri locale 2020. Prezenta la vot la ora 18.00. Judetul Olt este pe primul loc, Bucuresti ramane in coada clasamentului

Prezenta la vot la nivel national este 38,11%, iar in Bucuresti este de 28,95%, la ora 18:00, fiind cea mai mica din tara.Au votat pana la aceasta ora 6.973.089 de alegatori, reprezentand 38,11% din total.La precedentele alegeri locale, cele din 2016, pana la ora 18:00 votasera 39,3% dintre alegatori, iar in Bucuresti 24,7%.O prezenta masiva este in judetul Olt (48,81%), urmat de Teleroman cu 48,59%.Ministerul Afacerilor Interne a cerut duminica, printr-o nota adresata BEC, prelungirea votului dupa ora 21.00 din cauza ingreunarii procesului elecotral in unele sectiile de votare. Pentru ca procesul electoral sa fie prelungit, solicitarea trebuie aprobata de Biroul Elecotral Central.Citeste si: