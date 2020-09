Maramures: Primarul Chereches, reales de baimareni, anunta demolari si ca va reforma structura municipalitatii

Chereches a anuntat si ca vor urma demolari ale locuintelor amplasate ilegal pe terenul municipalitatii din mai multe cartiere, dar si ale tuturor garajelor din oras."Vreau sa va mentionez ca am inteles cateva dintre mesajele pe care baimarenii mi le-au transmis in campania electorala, inclusiv prin votul pe care l-au acordat si voi actiona exact in acord cu mesajele pe care le-au transmis. In acest sens, vreau sa va mentionez faptul ca alegerile locale au din ce in ce mai mult o conotatie politica, asadar din acest moment Catalin Chereches intra in politica. Va voi mentiona zona politica din care voi face parte si modul in care voi activa politic, de astazi incepand. Nu voi mai fi un administrator strict al orasului si doar un primar care se ocupa de administrarea orasului, ci voi face si politica", a declarat Catalin Chereches, ales cu sustinerea Coalitiei pentru Maramures, formata din PSD PNTCD si PPU.Edilul ales a tinut sa isi afirme si prioritatile sale pentru perioada urmatoare."Prioritatea numarul unu, de astazi incepand, este Catalin Chereches si familia mea! Prioritatea numarul doi o reprezinta atributiile mele ca si primar al municipiului Baia Mare. Si fiind noul primar al municipiului Baia Mare, vreau sa va mentionez urmatorul lucru: ca prima prioritate ca si primar al municipiului Baia Mare este eficientizarea, reformarea structurii Primariei municipiului Baia Mare, a tuturor serviciilor publice, a tuturor societatilor comerciale din subordinea autoritatii locale, respectiv societatea Urbis, Vital, Ocolul Silvic, Serviciul Public Ambient Urban, dar si structura primariei (...) Vom actiona incepand de astazi, pentru a realiza pe fiecare dintre structuri o organizare mult mai supla ( ...) In functie de un audit foarte clar pe toate structurile amintite (...), estimam ca 30% dintre angajati sa fie disponibilizati" a spus Catalin Chereches.Primarul a subliniat ca toate locuintele amplasate ilegal pe terenul municipalitatii din mai multe cartiere vor fi demolate."A venit momentul sa nu mai toleram decat ceea ce este conform si legal (...) Ma refer la asanarea zonelor neconforme din municipiul Baia Mare. Incepand de acum, vom demara demolarea zonelor Craica, Pirita, Ferneziu, Cuprom, respectiv eliberarea zonelor si a cetatenilor care locuiesc acolo, a celor care locuiesc in zona Garii, sau in locuri care nu sunt zone de locuit, si atunci vom interveni foarte hotarat in a demola aceste zone (...) Incepand de maine, dimineata vom demara marea actiune de demolare a garajelor, a tuturor garajelor din municipiul Baia Mare", a declarat Catalin Chereches.Acesta a mai mentionat ca vor fi reduse bugetele pentru sport, cultura, divertisment si culte religioase."O alta chestiune importanta este legata de reducerea unor cheltuieli. Am inteles foarte bine din mesajul cetatenilor si din mesajul celor care au activat in campania electorala si au obtinut din perspectiva politica voturi ca se doreste reducerea cheltuielilor pentru sport, cultura, divertisment, culte religioase. Vom face acest lucru inainte de a investi noul Consiliu Local (CL), si voi sugera viitorului CL sa faca acest lucru. Dar ca exemplu ca ne aflam si in pandemie, si intr-o zona de diverse restrictii pe care le avem, Sarbatoarea Castanelor din acest an nu va avea loc", a spus Catalin Chereches.De asemenea, primarul ales a mentionat ca persoanele din structura primariei care au intarziat deschiderea Parcului Industrial Metropolitan Baia Mare vor fi concediate."Vom infiinta incepand de saptamana viitoare Parcul Industrial Metropolitan Baia Mare, sanctionand prin incheierea rapoartelor de serviciu pe cei care prin dispozitia primarului de patru ani de zile au avut obligatia sa faca acest lucru si n-au facut-o. Toti cei care au fost inscrisi pe aceasta dispozitie a primarului cu privire la infiintarea, documentarea si infiintarea Parcului Industrial vor fi dati afara! (...) Incepand din aceasta saptamana, prin hotararea CL, stabilim iesirea municipiului Baia Mare din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestiune a Deseurilor in Maramures (...) Municipiul are un sistem propriu si poate sa-si gestioneze in regie proprie aceasta activitate", a declarat Catalin Chereches.Edilul a mai subliniat ca va stopa orice investitia imobiliara abuziva si va face publica corespondenta purtata cu diverse persoane cu interese imobiliare."Vom stopa orice fel de interventie imobiliara abuziva in cartierele municipiului Baia Mare. Presiunea dezvoltatorilor imobiliari mai mici sau mai mari se va opri la usa primariei. Incepand de astazi, primarul municipiului Baia Mare avizeaza toate cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism (...) Am constatat ca eleganta si generozitatea, respectiv a-ti face treaba, a nu vorbi despre altii, nu este tocmai un lucru eficient. Asadar, avand foarte multe lucruri de vorbit si nespunand foarte multe lucruri in ultima perioada, incepand de astazi, in fiecare zi, terminand ceea ce am de vorbit, voi vorbi. Si, incepand de astazi, voi face o comunicare publica de la elemente concrete vizavi de comunicarile pe care le am cu diversi oameni, modul in care eu comunic telefonic, mail, mesaje, cu diversi este o chestiune publica, dar le voi face publice, inclusiv interesele care le au unii sau altii, inclusiv modul in care se doreste, uneori, vanzarea Maramuresului sau Baii Mari, asa in punga de un leu!", a subliniat spus Catalin Chereches.Primarul ales al municipiului Baia Mare, care obtinut un procent de 41, 6% la votul de duminica, a mai mentionat ca pentru prima data dupa 30 de ani, UDMR nu va mai avea postul de viceprimar, aceste urmand sa revina PNL