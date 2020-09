Alegeri locale 2020. Primarul Gheorghe Damian, reales cu 84% dintre voturi in comuna Ciugud

La Ciugud au fost 1823 votanti, rezultand o prezenta la vot de 68.55%.Primarul in functie, Gheorghe Damian a castigat alegerile cu 84% din voturi (1.527 de voturi).Contracandidatul sau Cornel Petrascu, din partea PMP, a obtinut 206 voturi. PNL a anuntat inainte de alegerile locale ca, din respect pentru performanta administrativa a lui Damian, nu va propune un candidat la Ciugud, alegand sa-l sustina pe primarul in functie.La inceputul lui 2017, dupa ce castigase al cincilea mandat la Primaria Ciugud, cu 85% din voturi, Damian a fost exclus PSD Comuna Ciugud are drumuri asfaltate chiar si intre parcelele agricole, internet gratuit in zonele publice, piste de biciclete si foloseste energie eoliana si panouri solare pentru iluminatul public.