Alegeri locale 2020. Primarul liberal din Botosani a pierdut la o diferenta de 33 de voturi de candidatul PSD

PSD s-a impus in municipiul Botosani, dupa ce Cosmin Andrei a avut cu 33 de voturi mai mult decat primarul liberal in exercitiu Catalin Flutur. In municipiul Dorohoi, candidatul PSD, Dorin Alexandrescu, a castigat detasat in fata principalului contracandidat, liberalul Valerian Andries. Alexandrescu a obtinut 5.633 voturi din totalul celor 9.155 valabil exprimate, in timp ce Andries a avut 1.266 voturi.In orasul Bucecea, candidatul PSD, Angel Gheorghiu, a beneficiat de sustinerea a 1.297 alegatori din totalul celor 2.178 care si-au exprimat corect votul. Al doilea clasat a fost liberalul Bogdan Gheorghe Suruciuc, care a fost votat de 685 alegatori.De asemenea, in orasul Saveni, actualul primar, Relu Tirzioru, s-a impus categoric in fata candidatului liberal Liviu Martiniuc. Tirzioru a obtinut 2.536 voturi dintr-un total de 3.085 voturi valabil exprimate, in timp ce Martiniuc a fost votat de doar 485 de persoane.Liberalii au castigat detasat Primaria orasului Flamanzi, acolo unde primarul in exercitiu, Dan Oloeriu, a intrunit voturile a 2.560 din totalul celor 3.824 alegatori. Pe locul al doilea s-a situat Constantin Pitorac, din partea Partidului Dreapta Liberala, care a fost votat de 388 de cetateni.Totodata, in orasul Darabani PNL a castigat prin actualul viceprimar Mihai Alin Garbaci, care a primit 2.488 de voturi, impunandu-se in fata candidatului PSD, Vasile Floria, care a avut doar 617 voturi din totalul celor 3.833 de voturi valabil exprimate.In acelasi timp, PNL s-a impus si in orasul Stefanesti, acolo unde primarul in exercitiu Florin Butura (PNL) a primit voturile a 935 de alegatori, in timp ce candidatul PSD, Petru Ostafe, a intrunit doar 743 de voturi.