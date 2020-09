Alegeri locale 2020. Primarul municipiului Ramnicu Valcea a obtinut un nou mandat

Mircia Gutau a obtinut 16.009 voturi din totalul de 33.487 de voturi valabil exprimate, el fiind urmat de candidatul PNL , Virgil Parvulescu, cu 11.752 de voturi. Pe locul al treilea s-a clasat Andrei Florin Gheorghiu ( USR -PLUS) cu 2.527 de voturi, iar ceilalti candidati au obtinut sub 1.000 de voturi.In Consiliul Local Ramnicu Valcea, PNL a obtinut cele mai multe mandate - 9, urmat de PSD - 6 mandate, de PER - 5 mandate, Alianta USR - Plus - 3 mandate.