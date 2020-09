Alegeri locale 2020. Primele declaratii ale Elena Lasconi, noul primar de la Campulung Muscel: "Am castigat pentru ca n-am avut discurs politic"

Elena Lasconi sustine ca iubeste oamenii si ca nu a avut "un discurs politic"."Au vazut ca nu am un discurs politic, ca sunt un om autentic. Secretul este sa iubesti oamenii. Am intrat in politica pentru a o folosi ca un instrument de a ajuta oamenii si de a face lucruri bune in orasul asta pe care il iubesc. O sa se intample lucruri extraordinare aici. Imi doresc sa fiu un exemplu pentru oamenii cinstiti. Intr-o sectie in care s-a votat de 30 de ani PSD am castigat cu peste 70%, iar primarul in functie a luat 4%. Nu suntem nascuti ca sa purtam razboaie. Nu sunt o idealista, sunt un om foarte pragramtic. Vechea clasa politica a angajat consultanti, dar nimic nu ne-a stat in cale. Oamenii au inteles ca nu mai merge si asa."