Maramures: PNL a obtinut cel mai mare procentaj in Consiliul Local Baia Mare si Consiliul Judetean

De asemenea, Catalin Chereches , primarul reales al municipiului Baia Mare care a candidat din partea Coalitiei pentru Maramures ( PSD UDMR si PPU), a obtinut 41,54 % din voturi.In cursa pentru Primaria municipiului Baia Mare, Mircea Cirt (PNL) a obtinut 28,28% din voturi, Dan Ivan ( USR ) 12,78 % din voturi, iar Adrian Todoran (PMP), 5,96 % din voturi.In context, primarul ales al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat intr-o conferinta de presa, luni, ca postul de viceprimar ar putea fi oferit PNL in urma negocierilor care urmeaza sa aiba loc in formarea noului Consiliu Local si nu UDMR, asa cum s-a intamplat pe parcursul a 30 de ani.In Consiliul Local Baia Mare vor avea reprezentanti PNL (25,28%), Coalitia pentru Maramures (24,43%), USR Plus (14,97%), PMP (11,03%) si UDMR (7,34%).La functia de presedinte al Consiliului Judetean Maramures, Ionel Bogdan (PNL) a obtinut in urma scrutinului 34,69% din voturi, iar contracandidatul din partea Coalitiei pentru Maramures, Gabriel Zetea, 32,11 %.Pentru Consiliul Judetean Maramures, PNL a obtinut 31,85% din voturi, Coalitia pentru Maramures- 25,19 %, PMP - 11,59 %, USR Plus - 7,70 % si Pro Romania - 5,83%.