Alegeri locale 2020. Procesele verbale completate gresit ingreuneaza centralizarea datelor la Arad

Presedintele BEM Arad, Cristian Debreni, a declarat, luni dimineata, pentru AGERPRES, ca pana la ora 8,00 au fost incarcate datele din 66 de sectii de votare din cele 115 existente in municipiu, din cauza numeroaselor procese verbale completate gresit."A fost nevoie sa emitem 160 de hotarari de modificare a acestor procese verbale completate eronat de catre presedintii sectiilor de votare, ceea ce ingreuneaza tot procesul de prelucrare a datelor", a spus Debreni.Conform sursei citate, sistemul informatic nu poate genera rezultate privind optiunile de vot decat dupa introducerea datelor din toate cele 115 sectii de votare.Pe de alta parte, la Biroul Electoral Judetean (BEJ) Arad au fost preluate datele de la doar 29 de circumscriptii electorale din cele 78 existente in judet."Procesele verbale ajung la noi deja corectate, de la circumscriptii, astfel ca noi am inregistrat putine cazuri de erori in aceste documente. Totusi, ajung destul de greu, primele documente au venit abia la ora 4,00 dimineata", a declarat, pentru AGERPRES, presedintele BEJ Arad, Smaranda Stepan.Pana acum, 20 de procese verbale din cele 29 primite de la circumscriptii au fost validate la BEJ.In judetul Arad au fost infiintate 437 sectii de votare, din care 115 in municipiu.