Alegeri locale 2020. PSD a castigat Consiliul Judetean in Botosani

Potrivit datelor Autoritatii Electorala Permanenta, dupa prelucrarea proceselor verbale din 426 din totalul celor 427 de sectii de votare din judet, Federovici s-a impus in fata principalului sau contracandidat, senatorul Costel Soptica, care este si presedinte al filialei teritoriale a Partidului National Liberal ( PNL ), la o diferenta de aproximativ 15.000 de voturi.Candidatul PSD a acumulat 65.426 voturi din totalul celor 145.931 voturi valabil exprimate, in timp ce reprezentantul PNL a beneficiat de sustinerea a 50.725 de alegatori.Pe urmatoarele locuri s-au clasat candidatul Aliantei Democratilor si Liberalilor, Bogdan Corneliu Dascalescu - 10.149 de voturi, candidatul Partidului Pro Romania, Mihaela Hunca - 9.090 voturi, candidatul Aliantei USR PLUS, Iulian Andrei Dranca - 7.172 voturi, candidatul Partidului Miscarea Populara , Corneliu Popescu - 5.426 voturi, candidatul Partidului Romania Mare, Daniel Doctorescu - 1.845 voturi, candidatul Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), Constantin Rotaru - 1.445 voturi si candidatul Aliantei "Impreuna pentru Botosani" Partidul Verde - PNTCD , Corneliu Furtuna - 1.233 voturi.