Alegeri locale 2020. Reguli de respectat, ce se intampla daca nu functioneaza tabletele, cum poate fi detectat votul multiplu

In cazul in care tableta se strica sau nu mai are conexiune la internet, STS are si o solutie de avarie pentru verificarea dreptului de vot, precizeaza Libertatea.ro. Operatorul de tableta este prima persoana cu care alegatorul ia contact in momentul in care intra in sectia de votare. Alegatorul introduce singur cartea de identitate in suportul tabletei pentru ca operatorul, persoana special desemnata pentru asta de Autoritatea Electorala Permanenta, sa scaneze CNP-ul.Astfel, toti operatorii care se vor afla duminica, 27 septembrie, in sectiile de votare au fost instruiti de STS cu privire la modul de functionare a tabletelor. Acestea ua instalat sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot, o platforma speciala de inregistrare si verificare a votului si de prevenire a votului ilegal.Mai mult, sistemul are mai multe functii:- verifica daca persoana care doreste sa voteze are sau nu drept de vot (daca are varsta legala sau daca are interdictii de exercitare a acestui drept);- semnaleaza situatiile in care cartea de identitate este expirata sau alegatorul nu are drept de vot;- agrega date privind prezenta alegatorilor la vot;- asigura scanarea proceselor verbale de consemnare a rezultatelor votarii.De asemenea, sistemul semnaleaza daca un alegator a mai votat o data, iar operatorul anunta presedintele sectiei de votare. Acesta va suna mai departe la call center-ul STS si cere sa i se faca legatura cu presedintele sectiei de votare unde apare ca a votat deja acel alegator. El trebuie sa verifice daca exista semnatura persoanei pe lista electorala.