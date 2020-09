Vaslui: PSD pierde majoritatea in Consiliul Local al municipiului resedinta

Formatiunea a castigat 7.117 voturi din cele 18.908 valabil exprimate la nivelul municipiului Vaslui, in timp ce PNL , cu 5.482 de voturi s-a clasat pe locul al doilea, obtinand opt mandate in Consiliul Local, USR -PLUS cu 2.371 de voturi isi adjudeca patru mandate de de consilier, iar ALDE , cu 963 de voturi, obtine un post de ales local.PSD obtine astfel un scor mult mai mic decat candidatul la Primaria Vaslui, social-democratul Vasile Paval, aflat la cel de-al patrulea mandat, care a obtinut un scor de 62,01%.Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Vaslui si presedintele organizatiei municipale a PNL Vaslui, Tudor Polak, a obtinut 19,03% din voturi, in timp ce partidul sau a avut un scor de 30,89%."Scorul pe care l-am obtinut in urma voturilor arata ca Vasluiul este pregatit pentru o schimbare. Cu o majoritate in Consiliul Local, care ne onoreaza, vom investi in viitorul Vasluiului si vom continua sa muncim pentru a imbunatati nivelul de trai al vasluienilor. Va multumesc personal pentru increderea si sustinerea dumneavoastra, cu ajutorul carora vom aduce, pas cu pas, schimbarea in orasul nostru. Viitorul Vasluiului arata bine, iar noi suntem pregatiti sa muncim pentru o administratie onesta si axata pe interesele dumneavoastra!", a transmis Tudor Polak pe pagina sa de socializare.