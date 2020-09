Alegeri locale 2020. S-au deschis sectiile de votare

Cetatenii isi pot exercita dreptul de a alege in 18.794 de sectii de votare organizate la nivel national, dintre care peste 1.200 in Capitala, cele mai multe iAn sectoarele 3 si 6.Procesul de votare se va incheia la ora 21,00, cand vor fi anuntate exit-poll-urile.Pandemia de COVID-19 a determinat noi reguli de desfasurare a votului de duminica, pentru prima data romanii fiind nevoiti sa respecte anumite masuri de protectie sanitara, pentru a evita raspandirea noului coronavirus.Au dreptul de a alege cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta varsta in ziua alegerilor; cetatenii romani care nu au fost pusi sub interdictie sau carora nu le-a fost interzisa exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva; cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania.La alegerile locale, dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz.Alegatorii voteaza numai la sectia la care este arondata strada sau localitatea de domiciliu sau resedinta si unde sunt inscrisi in lista electorala permanenta (alegatorii cetateni romani) sau in copia de pe lista electorala complementara (alegatorii cetateni ai Uniunii Europene).Potrivit BEC, alegatorul care, pana cel tarziu in data de 4 septembrie, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu si a solicitat inscrierea in Registrul electoral cu adresa de resedinta voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata in actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara, daca nu a solicitat inscrierea in listele electorale permanente cu adresa de resedinta si se prezinta la vot la sectia de votare la care este arondata adresa de resedinta.La scrutinul de duminica, cetatenii romani isi exercita dreptul de vot pe baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu sau pasaportul de serviciu electronic, iar in cazul elevilor din scolile militare - carnetul de serviciu militar. Actele trebuie sa fie valabile in ziua votarii.Alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie - 27 septembrie isi poate exercita dreptul de vot in baza acestuia, a stabilit Biroul Electoral Central.Cetatenii care se prezinta la vot duminica trebuie sa aplice stampila cu mentiunea ''Votat'' in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pentru care isi exprima optiunea.Fiecare alegator va primi patru buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local, unul pentru consiliul judetean si unul pentru presedintele consiliului judetean. In Bucuresti, fiecare votant va primi patru buletine de vot: unul pentru primarul de sector, unul pentru consiliul local al sectorului, unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti si unul pentru Consiliul General.