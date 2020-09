Alegeri locale 2020. Salaj: Primarii din Zalau, Simleu Silvaniei si Jibou isi pastreaza functiile - rezultate partiale

La Zalau, dupa centralizarea a 34 din cele 39 sectii de votare, candidatul PSD Ionel Ciunt , primar in functie, a obtinut circa 50% din voturi, el fiind urmat de candidatul Aliantei USR -PLUS, sprijinit si de PNL Florin Iordache , cu 30% din voturi. Pe locul trei s-a clasat candidatul UDMR , actualul viceprimar Fazakas Nicolae, votat de aproape 12% din alegatori.Dupa centralizarea tuturor sectiilor de votate din orasul Simleu Silvaniei, actualul primar, independentul Septimiu Turcas, sustinut de PNL, a castigat detasat alegerile, cu circa 64% din sufragii, el fiind urmat, la mare distanta, de candidatul PSD Ioan Opris (18,5%) si cel al Pro Romania, Dan Pop Silvasan (12%).Si primarul din Jibou, social democratul Dan Ghiurco si-a conservat functia, dupa centralizarea a opt din cele noua sectii de votare el obtinand circa 55% din voturi. Pe locul doi s-a situat candidatul PMP, Iulius Pop (21,5%), iar pe pozitia a treia candidatul PNL, Ciprian Chis (7,5%).In orasul Cehu Silvaniei, primarul in functie, Ioan Cheregi, nu a mai candidat , postul fiind disputat de reprezentantul UDMR, Balint Ervin si cel al Aliantei USR-PLUS, Deak Zoltan. Dupa centralizarea a sase din cele sapte sectii de votare, Balint Ervin obtinuse 861 de voturi, iar Deak Zoltan - 789.