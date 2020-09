Cine a castigat alegerile in localitatea in care sora primarului a candidat impotriva propriului frate

Ioan Oros, primarul in functie al comunei sucevene Ostra, a castigat intr-o maniera categorica alegerile pentru un nou mandat in fata principalului sau contracandidat, nimeni alta decat propria sora, Gabriela Sadoschi, potrivit Stirile ProTv Oros, care a candidat din partea PNL , a obtinut 87,58% din voturi, in timp ce sora sa, reprezentanta a PSD , a luat doar 10,83%.Totul a inceput la sfarsitul lunii august, cand Gabriela Sadoschi a anuntat ca va candida impotriva propriului frate pentru functia de primar. Edilul a spus ca aceasta este o razbunare din partea PSD, partid pe care l-a parasit inainte de alegeri pentru a trece la PNL.Oros a spus despre contracandidata sa ca "va ramane in istoria comunei ca sora care si-a injunghiat fratele pe la spate"."Sangele apa nu se face, dar uite ca la ea se face", a mai spus primarul.De cealalta parte, Gabriela Sadoschi a declarat ca "eu lupt impotriva omului politic, nu a fratelui meu".