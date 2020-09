VIDEO Clotilde Armand acuza ca angajatii Primariei Sectorului 1 au fost implicati in fraudarea proceselor verbale de la alegeri. Politia si jandarmii fac verificari

Plase cu "pomeni electorale"?

Acuzatiile lui Tudorache

"Iata cum a folosit fostul primar al Sectorului 1 o institutie a primariei si cum a incercat sa modifice procesele verbale cu ajutorul angajatilor de la Directia de Salubrizare. Sa fie foarte clar: Tudorache si toti cei care au participat la aceasta tentativa o sa raspunda in fata Justitiei. #VaVedem", este mesajul acesteia.In imagini sunt mai multi politisti care verifica mai multe teancuri de documente. Ar fi vorba de documente electorale care ar fi fost aduse in Primaria Sectorului 1."Iata ce avem in sediul Directiei de Salubrizare si Investitii situat in Complexul din piata Mures, un etaj deasupra Biroului Electoral de Sector. Procese Verbale necompletate! Asa pregateau frauda. Si-a facut aparitia pe aici si directorul ADP S1 si nu stiu ce cauta el la BEC. O sa ne lamureasca Politia", spune Armand in inregistrare.In imagini se vad oameni ai legii care inventariaza documentele."Ati vazut acolo ca este un teanc de Procese Verbale cu alegerile de ieri, originale si stampilate, semnate, care au fost luate de la Biroul Electoral de Sector care este jos. Sunt in Piata Mures si au fost aduse aici, la sediul Primariei. Sunt acum in Primaria Sectorului 1".Aceasta mai sustine ca colegii sai au avertizat imediat politia cu privire la acest lucru si a aratat in inregistrarea video cum se contorizau voturile si plasele cu "pomeni electorale", gasite in interiorul Primariei Sectorului 1 din Bucuresti."In cadrul Primariei regasim faptul ca s-a desfasurat o campanie aici, vedem aici niste persoane care n-au ce sa caute, cum este domnul Vieru. Aici suntem in Primaria Sectorului 1, in directia de Mediu, de Salubritate care s-a transformat in altceva in aceasta perioada. Ce este cel mai grav, este ce s-a intamplat cu aceste procese verbale: sau sunt procesele verbale care apartin de DES si atunci, de ce au fost luate de la BEC?Sau sunt procese verbale care apartin de PSD , pentru ca fiecare partid are o copie semnata, stampilata. Si atunci, de ce au fost luate de la BEC si aduse aici, la Primaria Sectorului 1? Jandarmeria este aici, Politia este aici. Vrem ca procesul electoral sa se desfasoare in coditii normale", a spus Clotilde Armand.In acest moment, situatia este confuza cu privire la rezultatul alegerilor pentru Primaria Sectorului 1, dupa ce rimarul Sectorului 1 Dan Tudorache sustine, ca dupa terminarea numaratorii paralele, are in plus 200 de voturi fata de candidata USR PLUS Clotilde Armand.Liderul USR Bucuresti Claudiu Nasui a precizat, cu privire la zvonul lansat de candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, ca sunt peste 1.000 de voturi diferenta pe care le are Clotilde Armand in fata lui Daniel Tudorache. "Din numaratoarea unui alt partid care ne-a comunicat-o are peste 1.400 de voturi", a adaugat Nasui.