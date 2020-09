Alegeri locale 2020. Trei dosare penale, la Dolj, pentru infractiuni electorale. Unul este pe numele unui barbat care platea alegatorii sa voteze un anume partid politic

"In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 28 de ani, din comuna Cosoveni, a fost observat in timp ce oferea o suma de bani unui alt barbat, pentru a-l determina pe acesta sa voteze un anumit partid politic", a anuntat IPJ Dolj.Politistii continua cercetarile in vederea clarificarii starii de fapt, in cauza fiind intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de coruperea alegatorilor.De asemenea, politistii au mai fost anuntati ca intr-o sectie de votare se afla montata o camera de supraveghere video."In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au fost sesizati cu privire la faptul ca la o sectie de votare din comuna Carcea se afla montata o camera de supraveghere video.In cauza au fost dispuse masuri pentru acoperirea obiectivului camerei de supraveghere.De asemenea, avand in vedere aspectele sesizate, politistii au intocmit un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru comiterea infractiunii de violarea confidentialitatii votului", a mai anuntat IPJ Dolj.Pe 26 septembrie, politisti din cadrul Sectiei 15 Politie Rurala Filiasi au fost sesizati cu privire la faptul ca o tanara de 21 de ani, din comuna Secu, ar fi ridicat actele de identitate de la 2 persoane de 78 si 65 de ani, din comuna Secu, motivand ca le va depune cereri pentru urna mobila.Din verificarile efectuate, politistii au stabilit ca ar fi fost depusa o singura cerere, pentru persoana de 78 de ani.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal in care desfasoara cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de impiedicarea exercitarii drepturilor electorale.Citeste si: