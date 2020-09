Ultima zi de campanie electorala pentru alegerile locale. Cine sunt cei peste 100 de candidati de la Primaria Generala si primariile de sector

Campania electorala a inceput pe 28 august si a fost una atipica. Pentru prima oara, aceasta s-a desfasurat in conditii stricte de securitate sanitara, generate de pandemia de coronavirus.Ultima zi de campanie se desfasoara tot in stare de alerta pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind prelungita cu inca 30 de zile incepand cu data de 15 septembrie.Peste o suta de candidati isi vor disputa duminica fotoliul de primar general al Bucurestiului si cele sase functii de primari de sectoare din Capitala.Birourile Electorale de Circumscriptie au constatat ramanerea definitiva a 103 candidaturi la functiile de primar din Bucuresti:* 18 candidati - la functia de primar general al Capitalei* 20 de candidati - la functia de primar al Sectorului 1* 16 candidati - la functia de primar al Sectorului 2* 13 candidati - la functia de primar al Sectorului 3* 9 candidati - la functia de primar al Sectorului 4* 11 candidati - la functia de primar al Sectorului 5* 16 candidati - la functia de primar al Sectorului 6Candidatii sunt ingineri, jurnalisti, medici, economisti, avocati, profesori sau actori. Printre ei se regasesc si un controlor de trafic aerian, un ghid montan, un teolog, un antrenor, un ofiter in rezerva, un diplomat, un politolog si un sofer.*** PRIMARIA GENERALA A CAPITALEIPentru fotoliul de primar al Bucurestiului candideaza, in acest an, nume cunoscute.Actualul edil general, Gabriela Firea , candideaza pentru un al doilea mandat. Si fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu vrea sa revina la Primaria Generala, el mai ocupand aceasta functie inainte de a fi ales sef al statului. Principalul lor contracandidat este independentul Nicusor Dan , sustinut de PNL si Alianta USR PLUS.De asemenea, in cursa electorala a intrat si liderul ALDE , Calin Popescu-Tariceanu, fost prim-ministru si fost presedinte al Senatului.Se vor "bate" pentru functia de primar si actorii Florin Calinescu si Bogdan Stanoevici , dar si Ilan Laufer si Alexandru Coita.Candidatii la functia de primar general al Bucurestiului sunt urmatorii: Traian Basescu (PMP), Gabriela Firea ( PSD ), Nicusor Dan (independent), Ilan Laufer (Partidul Forta Identitatii Nationale), Ioan Sirbu (Alianta Pro Bucuresti 2020), Octavian Badescu (independent), Radu Octavian Moraru (independent), Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), Radu Ghidau (Partidul Alianta National Taranista), Alexandru Ion Coita (Partidul Republican din Romania), John-Ion Banu (Partidul Natiunea Romana), Catalin Ioan Berenghi (independent), Claudiu Richard Tarziu (Alianta pentru Unirea Romanilor), Bogdan Stanoevici (Partidul Social Democrat Independent), Florin Calinescu (Partidul Verde), Ileana Daniela Nanau ( PRM ), Valentina Bistriceanu ( PER ) si Sebastian Popescu (Partidul Noua Romanie).*** PRIMARIA SECTORULUI 1Cei mai multi candidati sunt, anul acesta, la functia de primar al Sectorului 1 - un numar de 20.Si aici actualul edil vrea un nou mandat, dar in cursa au intrat si nume cunoscute in profesiile pe care le au: europarlamentarul Clotilde Armand , fostul secretar de stat Ioana Constantin, medicul Adina Alberts, deputatul Andrei Gerea si jurnalistii Dan Bucura si Adriana Bahmuteanu Lista completa este urmatoarea: Ioana-Felicia Constantin (PMP), Clotilde-Marie-Brigitte Armand (Alianta USR PLUS), Daniel Tudorache (PSD), Adina-Magdalena Alberts (Alianta Pro Bucuresti 2020), Amalia Nenovici (Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor), Andrei-Dominic Gerea (Partidul Puterii Umaniste - Social-Liberal), Crina-Veronica Mechno (Partidul Verde), Madalina-Andreea Mustareata (Partidul Social Democrat Independent), Adriana-Cristina Bahmuteanu (Partidul Ecologist Roman), Gabriel-Ciprian Ciceu (Partidul RE:START Romania), Jaqueline-Marilena Lazar Serbanescu (Partidul Romaniei Europene), Remus Bogdan Mamoc (Partidul Romania Mare), Emanuel Onoriu (Miscarea Patriotilor Romani), Marian Orlando Culea (ADER), Andrei Emil Dirlau (Alianta pentru Unirea Romanilor), Mioara Sabina Ciulu (Partidul Forta Identitatii Nationale), Florin Toader (Partidul Alternativa pentru Demnitate Nationala), Elena Curic (Partidul Natiunea Romana), Daniel Bucura (independent) si Tudor-Helmut Schinagel-Costea (independent).*** PRIMARIA SECTORULUI 2Pe lista celor 16 competitori la functia de primar al Sectorului 2 se regasesc un matematician, un programator, un sociolog, un psiholog, un ofiter in rezerva, un antrenor si un sofer, acesta din urma reprezentand Partidul Oamenilor Credinciosi.Fostul primar Neculai Ontanu candideaza din nou, de aceasta data din partea Aliantei Electorale ADER-PPU social-liberal.Si actualul viceprimar al Sectorului 2 Dan Cristian Popescu a intrat in cursa electorala, din partea PSD.Candidatii intrati in competitia pentru fotoliul de primar in acest sector sunt: Marian Catalin Militaru (PMP) - jurist, Dan Cristian Popescu (PSD) - matematician, actual viceprimar al Sectorului 2, Radu Nicolae Mihaiu (Alianta USR PLUS) - programator, Ramona Ioana Mezei (ALDE) - jurnalist, Neculai Ontanu (Alianta Electorala ADER-PPU social-liberal) - sociolog, Marius Cosmescu (Partidul Alianta pentru Educatie si Reforma) - administrator firma, Catalin Bogdan Faust (Partidul Romaniei Europene) - psiholog, Catalin Iordache (Partidul RE:START Romania) - jurist, Florin Manea (Alianta Pro Bucuresti 2020) - inginer, Mihai Datcu (Partidul Oamenilor Credinciosi) - sofer, Petre Spirleanu (PRM) - ofiter in rezerva, Corina Pinzaru (Miscarea Patriotilor Romani) - inginer, Constantin Gabriel Ureche (PER) - antrenor, Niculae Pupaza (Partidul Social Democrat Independent) - jurist, Daniel Scurtu (Partidul Forta Identitatii Nationale) - economist si Ana-Maria Mihai (Alianta pentru Unirea Romanilor) - medic stomatolog.*** PRIMARIA SECTORULUI 3Zece barbati si trei femei s-au inscris in cursa pentru functia de primar al Sectorului 3.Intre cei 13 candidati sunt actualul edil al sectorului, Robert Negoita , viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, directorul Institutului pentru Politici Publice, Adrian Moraru, si lectorul universitar Mihail Neamtu Candideaza, de asemenea, doi juristi, doi economisti, un grafician, un diplomat si un antreprenor.Cei care isi vor disputa functia de primar la Sectorul 3, in alegerile locale de duminica, sunt: George Mihail Neamtu (PMP), Aurelian Badulescu (PSD), Adrian Moraru (PNL), Corneliu Stefan (PRM), Maria Magdalena Nicula (Partidul Romaniei Europene), Bogdan Valentin Bratianu (ALDE), Andrei Nicolas Plesea (PER), Robert Negoita (Alianta Pro Bucuresti 2020), Ulise Toader (PPU social-liberal), Andra Elena Trita (Partidul Forta Identitatii Nationale), Florin Dragan (Miscarea Patriotilor Romani), Mihaela Cristina Mostavi (Partidul ADER la Democratie, Educatie si Reconstructie) si Stefan Ovidiu Dima (Alianta pentru Unirea Romanilor).*** PRIMARIA SECTORULUI 4Cei mai putini candidati s-au inscris in cursa pentru fotoliul de primar al Sectorului 4 al Capitalei - 9.Actualul edil, Daniel Baluta, mai vrea un mandat de primar. El este contracandidat, intre altii, de Stefanel Dan Marin de la PMP, care a fost pentru o perioada primar interimar al Capitalei dupa suspendarea lui Sorin Oprescu De asemenea, a intrat in cursa la Sectorul 4 si jurnalistul de investigatii Ovidiu Zara.In competitia electorala pentru functia de primar au luat startul: Daniel Baluta (PSD), Stefanel Dan Marin (PMP), Elena Simona Spataru (Partidul Libertate Unitate Solidaritate), Ovidiu Zara (PER), Vasile Negrila (Partidul Social Democrat Independent), Adrian Vlad Chiotan (ALDE), Gabriel Liviu Ispas (Pro Romania), Simion Dan Calina (PRM) si Constantin Titian Filip (independent).*** PRIMARIA SECTORULUI 5La Sectorul 5 au revenit in competitia electorala fostii primari Marian Vanghelie si Cristian Popescu Piedone Tot aici candideaza pentru un nou mandat actualul edil, Daniel Florea De asemenea, au mai intrat in cursa secretarul de stat in Ministerul Justitiei Cristian Tudor Bacanu, senatorul Catalin Lucian Iliescu si consilierul general Ion Valentin Voicu.Cei 11 candidati inscrisi in cursa pentru functia de primar al Sectorului 5 al Capitalei sunt: Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) - economist, Catalin Lucian Iliescu (PMP) - inginer, Ion Valentin Voicu (ALDE) - inginer, actual consilier general, Daniel Florea (PSD) - jurist, actualul primar, Cristian Tudor Bacanu (PNL) - avocat, actual secretar de stat, Stefan Pirpiliu (Alianta Pro Bucuresti 2020) - inginer, Marian Daniel Vanghelie (Partidul Social Democrat Independent) - tehnician, Florin Ciomag (Miscarea Alianta Patriotilor Romani) - antreprenor, Octavian Mirea (Partidul ADER la Democratie Educatie si Reconstructie) - inginer, Adrian Fundeneanu (Partidul Neamul Romanesc) - antreprenor si Adrian Ion Urichianu (PRM) - profesor.*** PRIMARIA SECTORULUI 6In Sectorul 6, pentru functia de primar candideaza 16 persoane - patru femei si 12 barbati, nume cunoscute in politica romaneasca sau persoane care au mai candidat de-a lungul vremii.Actualul edil, Gabriel Mutu , vrea sa obtina un nou mandat. El este contracandidat de liberalul Ciprian Ciucu, fost consilier general si actual presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, de consilierul general ALDE Tudor Tim Ionescu si de vicepresedintele PMP Stefan Viorel Florescu.Biroul Electoral de Circumscriptie a constatat ramanerea definitiva a urmatoarelor candidaturi pentru functia de primar in Sectorul 6: Stefan Viorel Florescu - PMP, Mihai Danes - independent, Ciprian Ciucu - PNL, Gabriel Mutu - PSD, Tudor Tim Ionescu - ALDE, Anca Elena Balasoiu - Alianta Pro Bucuresti 2020, Bogdan Gabriel Iofciu - Partidul ADER la Democratie, Educatie si Reconstructie, Georgel Tudorascu - Partidul Puterii Umaniste (social liberal), Danil Tulugea - PRM, Radu Lucian Dinu - Partidul Forta Identitatii Nationale, Calin Tudose - PER, Florina Bogdana Popescu - Miscarea Patriotilor Romani, Catalin Liviu Amiroaie - Alianta Crestin Democrata, Alexandra Diana Gheorghe-Iovu - Partidul RE:START Romania, Viorica Elisabeta Lupu - Alianta pentru Unirea Romanilor si Vlad Alexandru Iancu - Partidul Social Democrat Independent.