Vergil Chitac, noul primar PNL al Constantei, cheama echipa USR PLUS la discutii pentru guvernare locala

Vergil Chitac, noul primar al Constantei, a declarat luni in prima conferinta de presa dupa castigarea alegerilor ca o colaborare cu PSD este exclusa si, pe cale de consecinta, este nevoie de una cu USR PLUS pentru a forma o majoritate, potrivit Adevarul "De ce fara PSD: de 20 de ani, PSD a condus Constanta si nu a livrat rezultate in niciun domeniu al vietii economice, sociale culturale si toti indicatorii de viata ai constantenilor sunt foarte scazuti fata de alte orase", a explicat Vergil Chitac.Chitac dezvaluie ca presedintele filialei, Bogdan Hutuca, va lua legatura cu presedintele Aliantei USR PLUS pentru a demara discutiile."Noi plecam de la principiul ca programul de dezvoltare al Constantei cu care am castigat este Biblia urmatorilor patru ani. O sa-i chemam pe colegii de la USR PLUS, vom sta la o masa si plecam de la programul acesta. Ii chemam cu programul si cu proiectele lor pentru ca si ei au fost votati de cetateni tot din perspectiva proiectelor pe care vor sa le implementeze in Constanta si incercam sa dam o forma inchegata si sa construim un proiect de guvernare locala al ambelor partide si care sa ne orienteze directiile de actiune in urmatorii patru ani", spune Chitac.Candidatul PNL la Primaria Constanta, Vergil Chitac, a castigat Primaria Constanta la o diferenta de aproximativ patru mii de voturi fata de candidatul USR-PLUS, Stelian Ion.Marele invins al alegerilor locale de la Constanta, Stelian Ion (USR PLUS), le-a transmis partenerilor de dreapta unita de la PNL, care au castigat primaria si Consiliul Judetean, ca trebuie sa poarte negocierile pentru guvernarea locala doar in jurul programului USR PLUS, pentru a nu reface USL. El a facut, astfel, referire la alianta PNL cu PSD dintre 2011 si 2015.