Alegeri locale 2020. Vlad Voiculescu, despre victoria lui Piedone la Sectorul 5: "E dincolo de puterea mea de intelegere"

Pe 16 decembrie 2019, Cristian Popescu-Piedone, fost primar al Sectorului 4, a fost condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv."E dincolo de trist pentru mine e dincolo de puterea mea de intelegere. Eu, unul, sunt foarte dezamagit, Sectorul 5 avea nevoie de o schimbare, se pare ca oamenii au ceea ce au ales. E un sector din care s-a furat cel mai cu spor", a declarat, la Digi24, Vlad Voiculescu.Si jurnalistul Cristian Tudor Popescu a calificat rezultatul obtinut de Piedone drept greu suportabil. "E greu suportabil acest lucru, cand am vazut rezultatul am avut o tresarire. Cristian Popescu Piedone si-a luat cuvantul frige in sloganul de campanie. Iata ca a avut acest tupeu incremenitor si a tinut", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.