Alegerile locale in municipiul Botosani nu s-au finalizat inca. Catalin Flutur acuza fraude majore

La alegerile locale de duminica, in Botosani si-au exprimat optiunea electorala aproape 31.000 de votanti. Dupa finalizarea votului, aici a izbucnit un adevarat scandal electoral. Candidatul PNL la Primaria Botosani, edilul in exercitiu Catalin Flutur, sustine ca a descoperit nereguli grave la intocmirea proceselor-verbale din anumite sectii de votare. Flutur a pierdut alegerile la cateva voturi distanta de contracandidatul sau, viceprimarul PSD Cosmin Andrei.Catalin Flutur sustine ca membrii sectiilor de votare au fost indemnati de catre presedinti sa semneze in alb procesele-verbale finale. "Presedintii sectiilor de votare le-au cerut membrilor de comisie sa semneze procesele-verbale in alb. Unii le-au semnat, altii ne-au intrebat si noi le-am spus "nu semnati nimic". Apoi, pe procesele-verbale semnate in alb s-a facut numaratoarea voturilor cum s-a facut si au fost trimise mai departe", spune Catalin Flutur.Tot acesta afirma ca 200 de procese-verbale erau gresit completate, in timp ce "altele aveau modificari grosolane". "200 de procese-verbale trimise au fost gresite. De asta s-a blocat si site-ul central si nici nu am terminat o sectie de votare, inca. Avem cazuri concrete de modificare a proceselor-verbale din sectii, cu modificari grosolane", precizeaza candidatul PNL.Intr-o postare facut pe platforma Reddit, preluata de Catalin Flutur, se vede cum procesele verbale au fost modificate, fiind taiat numarul initial de voturi.Aceeasi situatie se repeta si in cazul candidatului PSD, unde intr-un proces verbal a fost taiat numarul "63" si inlocuit cu "162" de voturi.Catalin Flutur afirma ca "trei partide politice, plus un candidat independent, au depus contestatii la Biroul Electoral de Circumscriptie, cerand verificarea situatiei".BECM a admis marti, 29 septembrie, o contestatie depusa de Partidul National Liberal (PNL), care a solicitat renumararea voturilor nule inregistrate la alegerile locale de duminica atat in ceea ce priveste primarul municipiului Botosani, cat si Consiliul Local al municipiului Botosani."Noi am decis renumararea voturilor nule, dar vom face acest lucru atunci cand hotararea va ramane definitiva, pentru ca avem facuta o contestatie a PSD fata de decizia adoptata astazi (n.r.- marti) de BECM", a afirmat Turcanu.De asemenea, PNL a solicitat renumararea tuturor voturilor din cele 85 de sectii de votare, insa aceasta solicitare a fost respinsa.Dupa ce cererea de numarare a voturilor nule a fost admisa, PSD a anuntat ca va face plangeri penale si ca va cere "aplicarea legii pentru fiecare reprezentant de partid din Biroul Electoral Municipal care a votat o decizie ilegala, impotriva Hotararii Biroului Electoral Central si a legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.""Solicitam organelor statului sa-si faca datoria si sa nu inchida ochii la ilegalitatile care au fost comise de Flutur si ajutoarele sale care fac parte din Biroul Electoral Municipal si au votat pentru renumararea voturilor nule din sectiile de votare din municipiul Botosani. In primul rand reprezentantii PNL din sectiile de votare nu au contestat niciun vot si au acceptat si au semnat procesele verbale de la nivelul birourilor electorale. In al doilea rand, Hotararea Biroului Electoral Central nr. 98/2020 prevede clar ca pot fi depuse contestatii la Birourile Electorale de Circumscriptie pentru voturile nule, doar daca au fost depuse in prealabil contestatii la biroul sectiei de votare", se arata in comunicatul PSD Botosani.Hotararea BEC Nr. 98 pentru aplicarea unitara a prevederilor legale privind intocmirea, verificarea si circuitul proceselor verbale privind rezultatele alegerilor arata ca:*Art. 7, alin. 6: Pot fi facute corectii ale cifrelor care atesta voturile valabil exprimate obtinute de partidele politice, aliante politice, aliante electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti, numai ca urmare a hotararilor biroului electoral de circumscriptie pentru solutionarea unor contestatii referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate, care au fost stabilite, la nivelul sectiei de votare, ca fiind voturi nule.*Art. 7, alin. 7 "Este interzis sa se efectueze alte tipuri de corectii ale cifrelor ce atesta voturile valabil exprimate obtinute de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti."*Art. 9, alin 3: Pot fi facute corectii ale cifrelor care atesta voturile valabil exprimate obtinute de competitorii electorali numai ca urmare a hotararilor date in solutionarea unor contestatii referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate, care au fost stabilite la nivel sectiei de votare, ca fiind voturi nule."Atragem atentia membrilor Biroului Electoral Municipal ca vom face plangere penala pentru fiecare in parte pentru incalcarea legii cu premeditare. Este infractiune penala ce au facut membrii partidelor care au calcat in picioare legislatia electorala si toate Hotararile Biroului Electoral Central. Stimati membrii ai Biroului Electoral Municipal, nu va puneti libertatea in pericol din cauza amenintarilor la care ati fost supusi de domnul Flutur si de PNL Botosani", se arata in comunicatul PSD Botosani.