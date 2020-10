Alegeri locale in turul doi: Candidatul PSD castiga Primaria comunei Ortisoara din judetul Timis- rezultate partiale

Candidatul PSD, Aleodor Sobolu, si candidatul PMP, Lucian Ivanescu, obtineau in 27 septembrie acelasi numar de voturi, respectiv 604.Astfel, duminica au fost organizate din nou alegeri in comuna Ortisoara, iar social democratul Aleodor Sobolu a reusit sa il invinga pe contracandidatul sau, la o diferenta de mai putin de 50 de voturi, in cel de-al doilea tur de scrutin.Potrivit rezultatelor partiale, Lucian Ivanescu a obtinut 1.020 de voturi, in vreme ce Aleodor Sobolu a primit 1.069 de voturi.Aleodor Sobolu castiga astfel un al cincilea mandat in fruntea comunei Ortisoara.La Ortisoara au fost inscrisi pe listele permanente 3.740 de alegatori si 20 pe listele complementare. Pe listele permanente au votat 2.015 de oameni, 3 pe cele complementare si 46 pe cele suplimentare. Alti 54 au votat cu urna mobila. Prezenta la vot a fost 56,32 %, in cel de-al doilea tur de scrutin, pentru alegerea primarului, in cadrul alegerilor locale.