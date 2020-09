Alegeri locale la Sibiu. Cine ii asculta pe tineri?

Dupa ce Klaus Iohannis a redat speranta orasului dupa primul mandat la primarie si in consecinta a fost reales cu o majoritate linistitoare in 2004, viata politica a Sibiului a intrat intr-o adormire lenesa, sau mai degraba o Pax Romana in care FDGR a dominat tacut si eficient fraiele puterii. Doua decenii mai tarziu, inainte de a se aseza intr-un nou scenariu previzibil, alegerile pareau sa promita o mica zgaltaiala.Realist vorbind, niciunul dintre candidati nu prea-si dorea cu adevarat o dezbatere fata in fata in acest an, din diverse motive. Jocul la trecerea timpului a fost insa deranjat in cel mai politicos mod posibil de tinerii Consiliului Judetean al Elevilor, mai putin interesati de dansul ardelenesc al candidaturilor mai mult sau mai putin de forma, ci de problemele reale din lumea orasului din care, la varsta lor, cam vrei sa pleci.Cu un ochi la non-dezbaterile prezidentialelor de anul trecut, tind sa cred ca aceasta era singura lume posibila in care se putea desfasura dezbaterea - nimeni nu-i refuza pe copii, vorba Paulei. Si asa (n-)au facut. Daca la inceput totul parea o utopie, se dovedeste ca abordarea temeinica poate da rezultate bune (aviz amatorii de functii publice). Totul a inceput cu o scrisoare de angajament prin care voiau sa se asigure ca educatia va ramane o prioritate si dincolo de campanie - tot activistul stie ca acum e momentul sa smulgi promisiuni cat mai concrete de la viitorul primar, iar oamenii astia au dat dovada de un pragmatism poate specific generatiei cu putin timp pe agenda. Scrisoarea scrisa foarte la obiect contine 20 de puncte clare, care lasa putin spatiu de interpretare: probleme precum fondul clasei, transportul local, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, educatia incluziva sau infiintarea Consiliilor Consultative pentru Tineret la nivel local fiind solutii la indemana primarilor. Un checklist clar ce poate face viata unui candida mai usoara, rezolvand practic un domeniu esential din programul de guvernare local. De altfel un exemplu pe care activistii (adulti) din alte domenii ar (am) putea sa-l ia.Si pentru ca succesul iti da curaj, organizatia condusa de Serban Suciu s-a gandit sa impinga lucrurile si mai departe si asa am ajuns la probabil unica sansa de a-i vedea pe candidati intr-o dezbatere pe viu in acest an. Greu sa nu fii impresionat. Cu atat mai mult cu cat, la finalul zilei, dupa toate facute si spuse, dezbaterea chiar a fost organizata impecabil, oricate ar fi fost emotiile din fundal, ce s-a vazut a fost o siguranta ce ar putea pune in dificultate organizatori de evenimente mai batrani si mai anxiosi.Lucrurile au inceput sa se alinieze destul de repede, au aparut primele confirmari, apoi cand a iesit vestea-n targ ca treaba urmeaza sa se apropie de ventilator, restul confirmarilor au urmat. Smaranda si Radu au asigurat cuminti moderarea discreta pe muzica regulilor stricte si eficiente ale tinerilor. Alin a oferit gratuit instalatia de sonorizare, Ionut a venit cu LiveStreamingul, o doamna in varsta a taiat o gaina frumoasa si tot asa, stiti voi, ca la noi la s... Sibiu.Mai putine avem de povestit despre continutul dezbaterii din mai multe motive previzibile. In primul rand alegerile intr-un singur tur ne pun fata in fata cu un numar mare de candidati o parte participand la categoria hobby, altii din datorie de partid si doar cativa intr-o competitie electorala. Sigur e parte din placerile democratiei si tinerii nostri organizatori nu au avut decat sa-i acomodeze pe toti intr-un format bun in care turul de masa (clasa) semana pe alocuri cu telefonul fara fir, in care parca uitam cu totii care era intrebarea initiala si raspunsurile se construiau pe raspunsul candidatului precedent.Am avut iarasi ocazia sa observam ca oamenii de la Sibiu sunt prea cumscade atunci cand se vad fata in fata. Discursurile au abundat mai mult de politeturi, multumiri si reconfirmari decat de atacuri si lupte de idei. Nu-nu-nu, eu va multumesc. Singurele semne de lupta, ecouri si ale adevaratei lupte pentru voturi, au fost in critica candidatului PNL Adrian Bibu la adresa stilului de leadership al primarului Astrid Fodor si sageata care spunea ca primarul ar trebui sa conduca prin exemplul personal (adica sa foloseasca bicicleta si transportul in comun). In rest am putut simti firele rosii ale celor doua campanii care conteaza: la FDGR experienta in administrarea orasului si siguranta stapanirii subiectelor, combinate cu atitudinea defensiva (avem si am facut de toate sau nu ne lasa legea), la PNL atitudinea challengerului (Sibiul se misca prea incet, nu avem un leadership suficient de vizionar, trebuie sa aducem experti externi in administratie).Ar fi interesant sa putem privi, printr-un exercitiu de imaginatie, interventiile candidatilor, doar prin valoarea lor intrinseca si nu a partidelor, personalitatilor sau istoricului celor ce le-au emis. Rupte de acest context, am gasit un candidat solid in persoana reprezentantului PSD Catalin Stanciu si chiar a celui ALDE , Horatiu Marin dar si a lui Vladimir Tomasevschi de la Pro Romania. Nu spun asta cu usurinta, partidele pe care le conduc mi-au rapit niste ficati, neuroni si timp. Dar daca ar fi sa aleg discursurile care mi s-au parut cele mai solide si cu idei interesante acestea ar fi in ordine ale lui Radu Szekely (candida independent la consiliul local), si Dorin Cioaba (Partida Romilor Pro Europa). Ambii au avut capacitatea de a iesi pe alocuri de pe cararile batatorite ale truismelor (educatia e importanta, tinerii sunt frumosi dar trebui sa iasa la vot ) si sa propuna destul de multe idei provocatoare pentru o seara calduroasa de inceput de toamna.Daca totusi tonul meu despre prestatia candidatilor de ieri e mai degraba ironic este si pentru ca am putut observa, pe langa decenta extrema aratata de invitati, o oarecare discrepanta intre intrebarile punctuale ale elevilor si incapacitatea politicienilor de a oferi raspunsuri si solutii. La prea multe din intrebari, interventiile candidatilor contineau de fapt o reafirmare a intrebarii, fara a oferi nicio informatie suplimentara, o privire in mintea candidatului (sau!?). La intrebarea despre digitalizare vs. infrastructura hard, am inteles ca ne trebuie si una si alta si ca ambele sunt importante, dar nu am inteles ca digitalizarea scolilor inseamna altceva decat achizitii de tablete. Similar atunci cand s-a discutat despre incluziune, sau programe pentru tineri. Doar subiectele transportului scolar si pregatirea inceputului scolii au reusit sa provoace o lupta de idei, unde candidatii au demonstrat ca au opinii argumentate si am simtit ca se construieste cu adevarat o dezbatere intre ei.Subiectul cel mai dificil poate, care ar trebui sa ne stea tuturor pe creiere atunci cand discutam despre educatie la nivelul Sibiului este cel al-ului, faptul ca Sibiul "sangereaza" in fiecare an absolventi de liceu foarte bine pregatiti spre marile centre universitare din tara si din Europa. Organizatorii acestui eveniment sunt mereu cei mai buni exponenti ai fenomenului - de-a lungul anilor am apucat sa cunosc multi presedinti exceptionali al CJE Sibiu, aproape toti sunt acum plecati din oras sau din tara. La fel se va intampla si cu membrii de astazi, si cu notele de 10 din BAC din acest an.Toti candidatii au fost extrem de impresionati de calitatea evenimentului, de munca, inteligenta si perseverenta acestor tineri. Respectul lor a fost unul autentic insa din pacate nu ma pot opri la acest aspect placut, deoarece dincolo de laudele sincere atitudinea reala fata de tineri a adultilor si a celor de la varful societatii este una de profunda neintelegere si inadaptare.Doua intrebari puse de liceeni au vizat direct ce poate face administratia locala pentru tineri, iar raspunsurile candidatilor au relevat exact ce e gresit in felul in care ne uitam la tineri. La intrebarile despre ce ar trebui sa faca administratia pentru tineri, pentru a le stimula nivelul de implicare si a-i face sa iasa la vot, raspunsurile au venit, cu mici exceptii, in binecunoscuta directie paternalista: de dojenire si despre ce ar trebui sa faca tot ei, tinerii, adica sa se implice, sa vina ei proactivi spre administratie, sa intre in politica sau sa voteze responsabil pentru viitorul lor. Putina empatie adevarata, putine oferte, multe motive sa cauti un loc mai bun in care sa te potrivesti ca tanar, la Cluj, Viena sau Munchen.Tind sa cred ca toti politicienii prezenti dar si cei care au privit aseara dezbatera online au cazut un pic pe ganduri. Sper ca viitorul primar sa aiba intelepciunea, daca nu sa implementeze cele 20 de puncte ale scrisorii, macar sa infiinteze acel consiliu al tinerilor si sa stie sa aplece cu adevarat urechea spre ce ne spun acestia. Asa cum spunea foarte bine Radu Szekely, tinerii trebuie ascultati tot timpul, nu doar o data la 4 ani.