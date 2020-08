Alegerile intr-un singur tur, monopolul politic. Cine sunt profitorii?

Era doar o promovare politica de spectacol dintr-un lung sir de alte "intentii" politice ale unora si altora de a schimba alegerea intr-un singur tur si revenirea la doua tururi in alegerile locale. Dar ce sa vezi, nu s-a reusit nici de data asta.Au fost odata ca niciodata Alegerile locale in doua tururi de scrutin. Au trecut noua ani de cand legea a fost macelarita, iar cele doua tururi au devenit un singur tur. Alegerile intr-un singur tur au conservat mafiile politice locale, perpetuand retelele mafiei politice, drenand banii publici, capusarea politico-mafia a tuturor proiectelor de anvergura ale comunitatilor. Astazi, spre exemplu, Romania rurala continua sa fie rupta de secolul XXI, chiar si secolul XX este prea sofisticat. Intreaga retea a primarilor, din marile orase pana in cel mai pierdut catun, a transformat actul administrativ de gestionare a banilor publici si a comunitatilor intr-un mod primitiv de face politica administrativa. Furtul banilor publici si supradimensionarea schemelor de personal.Totul se face capusat, cu comisioane, cu umflarea facturilor, cu licitatii trucate, cu retea de influenta si retea de subjugare institutionala, de control. Nimeni nu poate intra in aceasta poveste daca nu face parte din retea. Scolile din mediul rural continua sa aiba wc-uri in curte, nu au internet, infrastructura e o problema majora, abandonul scolar e o problema grava de sistem. In lipsa unei dezvoltari reale, oamenii din mediul rural traiesc la limita subzistentei, ori aleg sa migreze masiv lasand comunitatile aproape goale, lasand in urma copiii in grija bunicilor in comunitati incapabile sa faca fata si sa reduca socul social al golirii satelor cu toate efectele si consecintele. Si asta pentru ca, peste tot in Romania, rural sau urban, se fura ca-n codru din banii publici, astfel ca totul se carpeste de fapt. Se machiaza saracia lucie. Romania rurala, cu extrem de mici exceptii, este in paragina.In orase, lucrurile nu sunt cu mult mai diferite, diferenta o face spoiala care ia ochii. Marile panouri publicitare, cate o constructie de inox si termopane ridicate in mijlocul maghernitelor, mall-uri inflorind ca ciupercile dupa ploaie, saracie extrema in cartierele limitrofe, infrastructura proasta, transporturi in comun cu probleme, iata, in Capitala, la 30 de ani distanta de regimul Ceausescu, bucurestenii au probleme cu apa calda, si nu doar in vara lui 2020, dar si cu incalzirea pe timp de iarna.Daca o luam la bani marunti, Romania arata prost la 30 de ani distanta fata de 1989. Iar alegerile intr-un tur nu au facut decat sa conserve modul rudimentar de a face administratie publica, in fapt, o mafiotizare totala.Reteaua primarilor este formata din 1800 de primari ai PSD , iar PNL are aproximativ 1100. Cumalegerile locale bat la usa, precum si cele parlamentare, lunile astea am asistat la deversari pesediste in PNL. Presedintele Iohannis da din umeri, premierul Ludovic Orban , presedintele PNL, da si el din umeri. Declarativ si demagogic, cei doi condamna traseismul pesedistilor care vin sa ingroase randurile PNL. Migratia e cumva "naturala" pentru ca ea se petrece, in functie de ciclurile electorale si de cine e la putere, in ambele sensuri, iar pe plan local, blaturile sunt notorii, pe fata.S-au viralizat fotografii si filmari din orasele, satele, comunele Romaniei, cu bannere electorale cu primari ai celor doua partide pe acelasi afis, cu declararea sprijinului electoral intre cele doua formatiuni. Peste tot, daca e posibil, monopolul politic functioneaza ca uns, noii veniti sunt eliminati. A se vedea incercarea de eliminare a candidatilor USR -Plus la Voluntari, si cum intreaga comisie cu reprezentanti ai partidelor si-au dat mana pentru invalidarea candidaturilor USR-Plus. Pana la urma, nu au reusit, dar intentia este de fapt simptomul politicii de monopol.Dar sa ne aducem aminte istoria macelaririi legii in doua tururi. Ea este produsul mintilor sistemul transpartinic care, in octombrie 2010, mai precis un grup de senatori si deputati PDL , PSD si PNL, 61 de capete luminate, au inregistrat la Parlament initiativa legislativa de alegere a primarilor intr-un singur tur de scrutin. La aceea vreme, PDL, la carma guvernarii, spera ca astfel isi securiza sansele de a obtine mai multi primari la localele care urmau in 2012. Legea a fost dezbatuta in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, la 30 mai 2011.Din stenograma dezbaterilor reise ca PDL si UDMR au pledat in favoarea alegerii primarilor intr-un singur tur, iar PNL si PSD, ironia sortii, partide care deja se aliasera in blocul USL, care traieste si astazi, au combatut modificarea legislativa. PDL si UDMR au reusit sa impuna legea.Au mai fost incercari de revenire, insa PSD a realizat potentialul de capturare a administratiei locale si a blocat orice modificare a legii. O alta ironie amara a acestei istorii este si faptul ca, pe vremea guvernului tehnocrat, condus de Dacian Ciolos , liberalii au cerut o ordonanta de urgenta pentru doua tururi la primari. Lipsa de curaj politic la aceea vreme o plateste astazi Alianta USR-Plus care incearca sa sparga monopolul politic. Din pacate, la acea vreme, la presiunile PSD si UDMR, Dacian Ciolos nu a avut curajul sa isi asume decizia. Pe de alta parte, insa, in materia legilor electorale care sunt legi organice, nu pot fi modificate prin Ordonanta de urgenta, conform art.115.6 din Constitutie.La o distanta rezonabila de anul 2011, timp in care daca ar fi fost vointa politica alegerea in doua tururi - un instrument democratic necesar in conditiile in care Romania a devenit atat de corupta politic din cauza acestui singur tur, schimbarea s-ar fi putut realiza. Am asistat cu totii la atata demagogie pe acest subiect in toti anii care s-au scurs, la acelasi scenariu. Scenariul e intotdeauna acelasi. In perioada in care se poate demara acest proces de schimbare, care implica niste timpi si etape de urmat, nu se misca un deget, si brusc, cand suntem aproape de alegeri, apar profitorii de capital de imagine. Dar ce sa vezi?! Politicienii se trezesc in perioada delicata cand, potrivit Constitutiei, dar si recomandarilor Codului de bune practici electorale ale Comisiei de la Venetia, nu se pot demara schimbari in legislatia electorala cu cel putin un an inainte. Cat de convenabil! Si uite asa, mergem in continuare cu alegerile intr-un singur tur care consfiintesc capturarea politico-mafia, in mod legal.De esenta mafiei politice, a monopolului politic, este legalitatea care acopera vicierea sistemului electoral care astazi, in Romania, nu reprezinta interesele si drepturile alegatorilor. Pentru ca alegatorii sunt furati, mintiti, inselati. Pe de alta parte, aceasta viciere "legala" ar putea fi amendata de insasi alegatorii. Insa aceasta relatie este la randul ei viciata. Astfel ca ne invartim in cercul vicios al alegerilor intr-un singur tur, ca un caine ametit incercand sa isi prinda coada, dar ce sa vezi, nu obtine nimic.