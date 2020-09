Alegerile locale 2020. Coliban (USR PLUS) are 2.000 de voturi avans fata de Scripcariu (PNL) la Primaria Brasov - numaratoare paralela

"Sunt plin de energie si foarte optimist si spuneam chiar inainte sa vad primele rezultate ale acestor alegeri ca vom avea un rezultat bun, (...) pentru Brasov si brasoveni, dupa o campanie cu dezbateri in strada, foarte aproape de oameni si problemele lor. Democratia la Brasov a facut un pas inainte. Avem un avans considerabil si sunt convins ca, maine, vom sarbatori victoria", a spus Allen Coliban.La randul sau, candidatul USR PLUS la functia de presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Tudor Benga, a declarat duminica, pentru AGERPRES, ca, din primele date privind rezultatul votului exista mari sanse pentru ca alianta sa castige Primaria municipiului Brasov si alte cateva din judet."Cred ca a fost o lupta in care am aratat ca suntem competitivi. Aceasta campanie a insemnat, pentru mine, foarte mult efort, dar si satisfactia de a intra in contact cu alegatorii, dar si sa aratam ca putem sa ne luptam cu o forta ce a dominat scena politica in ultimii 30 de ani", a afirmat Tudor Benga.Conform numaratorii paralele realizata de USR PLUS Brasov, in 40% din sectiile de votare din municipiu, Allen Coliban are 14.000 de voturi, fiind urmat de George Scripcaru (PNL) cu 12.000 de voturi.Potrivit lui Allen Coliban, la nivel de judet, din numaratoarea paralela a voturilor din 13% din sectii, la consiliile locale, USR are un avans de 500 de voturi - 3.400 la 2.900 de voturi - fata de PNL.