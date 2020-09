La Turnu Magurele, candidatul PSD Danut Cuclea a castigat la o diferenta mica de candidatul PNL , Claudiu Cracea, transmite Liber in Teleorman La Rosiorii de Vede, candidatul PSD, Valerica Circiumaru a fost ales pentru un nou mandat, la fel ca Victor Dragusin in Alexandria, Petrica Parvu in Zimnicea si Nicu Badanoiu in Videle.