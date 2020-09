Alegerile locale si kitsch-ul nostru cel de toate zilele

Ne-au ramas in schimb meciurile televizate pentru primariile mari, in primul rand pentru Primaria Generala, dar si afisele si sloganurile, niste mostre suculente de kitsch, umor involuntar si mediocritate. Au circulat pe retelele de socializare mai multe colectii de afise electorale in care tot felul de Dorei ai strategiilor electorale si-au dat in petec, de parca brainstorming-ul dinaintea campaniei a fost mereu facut la gura alambicului, acolo unde tuica e calda si iti ia mintile.Circula acest cliseu, adevarat sau nu, ca ne meritam clasa politica, pentru ca politicienii nostri reflecta societatea romaneasca. Cert este ca nu ne alegem politicienii din vreo pepiniera a mediocritatii si vulgaritatii, ci rasar printre noi, si tot noi ii votam. Faptul ca o doamna guraliva, care crede ca televizorul arata cel mai bine pe o jumatate de coloana greceasca din ghips, are in continuare sanse sa fie primarul general al Bucurestiului confirma apetenta multor locuitori ai capitalei pentru kitsch si mahalagism.Desi, desigur, apetenta asta nu e de gasit doar in capitala, pentru ca timisorenii, de pilda, nu ezita sa il voteze din nou pe un domn care la un moment dat a umplut orasul de pe Bega de palmieri si datorita caruia s-au instalat jocuri de lumini in fantanile arteziene, ca sa lumineze frumos noaptea. Adesea acest "frumos" gatuit si toxic transforma orasele si satele, si asa necajite din punct de vedere estetic, in niste colectii de kitsch balcanic ce confirma ca traim intr-o tara, ca sa zic asa, vesela. Uneori pana si numele candidatilor ne arata ca avem parte de o tara vesela si colorata, desi nu e vina nimanui, nici macar a candidatului, daca are un nume cu o rezonanta dureroasa, asa cum este cazul domnului Buboi, care candideaza pentru functia de primar in Sacalaz, o comuna din proximitatea Timisoarei.Intr-un celebru roman al lui Milan Kundera, prozatorul ceh vorbeste despre kitsch-ul care inevitabil il urmareste pe politician, de oriunde ar fi el, care va varsa mereu o lacrima in plus, ca sa isi impresioneze electoratul. La noi, insa, desi politicienii mai varsa si lacrimi (vezi cazul "Draga, Stolo'!"), isi alimenteaza kitsch-ul nu din zona excesului sentimental, ci din zona prostului gust de proportii cosmice, care e dublat de o lipsa de delicatete demna de categoria deja consacrata a "cocalarilor". De fapt, multi dintre actualii primari traiesc ei insisi in universul estetic al cocalarului sau taranului urban: conduc masini scumpe, albe si "bengoase", isi contruiesc case uriase, invelite in bare de inox si spoite in culori tipatoare, se intolesc ca niste instalatori in ziua nuntii sau, doamnele, ca niste cucoane din anii nouazeci, ajunse in sfarsit nase mari.Suntem o tara din Balcani, cu bune si cu rele. Am trecut de etapa in care, ca in filmul lui Kusturica, porcii sunt liberi pe strada si rod cu pofta caroseria vreunui Trabant, dar am ramas in cea in care politicienii locali (si nu numai) au gratia unui tractorist care sparge ceapa cu pumnul de cauciucul autovehiculului. Ca sa dau un exemplu, la Comlosu Mare, in judetul Timis, domn' primar, zic localnicii, parca in curtea propriei ferme inghitite de namol, un angajat ii aseza langa masina doua caramizi, el cobora din Mercedes -ul alb, se cocota pe caramizi, iar de acolo dirija intreaga activitate.Nici nu mai conteaza daca domnul primar de la Comlos chiar obisnuia sa faca asta sau nu, cat conteaza acest tipar nefericit, care este multiplicat in cine stie cate sate si orase romanesti. Gratia lipseste nu doar barbatilor, dar si femeilor. Olguta Vasilescu, ajunsa iarasi favorita pentru primaria Craiovei, a pastrat viu stilul vadimist, o combinatie greu digerabila de tupeu, sete de conflict si mahalagism. Chiar daca nu sparge ceapa cu pumnul, "duamnei" Olguta ii place sa dea cu pumnul in masa, intr-un stil care combina pusul poalelor in cap cu determinarea unui taximetrist surprins chiar in momentul cand sare la bataie.Circula pe meleagurile noastre o expresie care ne da in vileag fatalismul si disperarea: "Daca tot fura, macar sa faca si pentru noi ceva". As da un nou sens acestui motto amar. Dragi politicieni locali, in urmatorii patru ani, atunci cand veti construi stadioane in panta cu firmele nevestelor sau sotilor si cand veti cumpara bormasini cu mii de lei bucata din bugetul local, va rog macar sa va stergeti petele de mustar de pe maiouri, sa nu va mai faceti bretoane care arata ca niste stresini, sa nu va mai machiati cu verde pe la ochi, sa nu mai purtati cravatele cu camasi cu maneci scurte si sa nu mai vopsiti primariile in galben-lamaie sau portocaliu.Am sa imi temperez elanul si nu am sa va cer ca, atunci cand va hotarati sa "dati cultura la popor", sa iesiti din logica gratarelor insirate pe marginea drumui si a cantarilor de folclor contrafacut, pentru ca stiu ca asta faceti si pentru sufletul vostru, pentru ca va plac si voua sincer. Asadar, dragi alesi locali, furati-ne, dar nu mai fiti atat de kitsch!