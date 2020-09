Rezultate alegeri Iasi. Costel Alexe: Ma bucur ca PNL a castigat Primaria Iasi si Consiliul Judetean, pentru prima data in 30 de ani

"Ma bucur foarte mult ca PNL a castigat la Iasi pentru prima data in acesti 30 de ani de democratie atat Primaria, cat si Consiliul Judetean. Aceasta este o victorie nu doar a PNL, ci este mai degraba o incredere pe care iesenii si-o pun in listele consilierilor locali si judeteni, primari. Ii felicit pe toti primarii din judet care si-au castigat mandatele astazi, cred ca sutele de consilieri locali si judeteni care zi de zi in aceasta precampanie si campanie electorala au promovat principiile si programul nostru de guvernare locala si judeteana. Vreau sa ii asigur pe ieseni ca anii ce vor urma vor fi ani in care impreuna cu ei va fi o victorie a judetului nostru", a declarat Costel Alexe.Conform acestuia, prin votul dat duminica iesenii au ales sefii administratiilor locale si judetene in functie de proiectele prezentate si au respins in acelasi timp "acest circ politic" facut de adversarii politici."Ziua de astazi a consfintit faptul ca in urma acestor alegeri locale au castigat romanii iar daca este sa ne referim la judetul nostru, au castigat iesenii. Astazi, iesenii din municipiul Iasi si din zona metropolitana, de la Iasi la Pascani, de la Miroslava la Cristesti, iesenii au ales un proiect de dezvoltare al judetului nostru, au respins categoric tot acest circ politic facut de adversarii nostri in ultima perioada si evident nu au uitat anii guvernarilor trecute cand Iasiul a fost lasat prada intereselor politice meschine si, evident, decalajele dintre estul si vestul tarii s-au acutizat. Ma bucur foarte mult ca iesenii au ales o echipa in care au incredere ca impreuna cu ei in urmatorii patru ani putem sa aducem investitii majore si importante pentru dezvoltarea judetului nostru. Ma bucur foarte mult ca iesenii au validat programul nostru de guvernare locala si judeteana realizat in urma a zeci de dezbateri, evenimente, intalniri cu ministri, vizite ale premierului Ludovic Orban la Iasi si au inteles ca doar astfel putem construi pentru judetul nostru", a mai spus candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean Iasi.Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, in cursul zilei de duminica, pana la ora 21,00, cand s-au inchis urnele de vot, prezenta in judetul Iasi a fost de 37,27%, respectiv 293.986 votanti. Dintre acestia, 3.256 au votat la urna mobila, 5.966 votanti au fost inscrisi pe listele suplimentare, 284.728 pe listele permanente si 36 pe liste complementare.In Iasi si judet pentru acest tur de scrutin au fost 786.928 persoane inscrise pe listele permanente si 1.480 inscrise pe liste complementare si au fost organizate 759 sectii de votare.